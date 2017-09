El PP advierte de "signos de desaceleración" en la economía por la turismofobia

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Margalida Prohens, ha lamentado este lunes que la "turismofobia" del Govern está provocando "signos de desaceleración" de ocupación en Ibiza y en el conjunto del economía balear, "lo mismo que pasó con el anterior Pacte de progreso", ha criticado.

En rueda de prensa, Prohens ha censurado que la política que está desarrollando este Govern, "en contra de la principal industria de Baleares" y, según ha dicho, una muestra más de ello es la Proposición No de Ley que ha presentado MÉS per Mallorca al Pleno del Parlament en la que solicita que "no se instalen chiringuitos, ni hamacas ni parasoles" en las playas del archipiélago.