Paros en la Fundació BIT para exigir al Govern "condiciones dignas" de trabajo

Los trabajadores del call center y el centro de atención al usuario de la CAIB -que gestiona servicios como cita previa, 012 o SOIB-, así como los trabajadores de servicios informáticos en Consellerias o proyectos relacionados con Fitur, Administración Electrónica, Play For Health y Play For Learning se paralizarán por unas horas para manifestar su malestar con el trato recibido, según ha informado Comisiones Obreras (CCOO) de Baleares en una nota de prensa.

El Comité ha agradecido el reconocimiento de la precariedad laboral en un comunicado por parte del Govern después de que los empleados anunciaran los paros, pero ha recordado al Ejecutivo que hace dos meses "recurrían las sentencias favorables y se negaban en redondo a solucionar la situación".

"Resolver el conflicto no es supeditar cualquiera de nuestras peticiones a la aprobación de la Relación Puestos de Trabajo y a la posterior supervisión desde el Govern, que podría no dar su visto bueno", han advertido.

En esta línea, la representación de los trabajadores ha pedido "hechos tangibles" como el pago "inmediato" de la antigüedad, "que el mismo Govern ya reconoce como pertinente".

Además, los representantes de los trabajadores han apuntado que al Govern se le trasladó la necesidad de una relación de puestos de trabajo "justa", pero "parece ser que durante año y medio han estado trabajando en ello".

Ante esto, el comité ha avanzado que no están dispuestos a aprobar un organigrama "no ajustado a la realidad y necesidades de la empresa, con puestos en ocasiones superfluos, cuyos requisitos están hechos prácticamente a medida para que los ocupen o mantengan determinadas personas".

Así, los empleados quieren que se preste "la atención y el tiempo de trabajo necesarios" a la relación de puestos de trabajo sin que ello demore que vean "reconocidos y remunerados" sus derechos.

Según ha recordado CCOO, la relación de puestos de trabajo debía estar aprobada desde 2013 pero "la anterior gerencia de la empresa no hizo ningún movimiento al respecto" y "no ha sido hasta antes del verano que la gerencia actual ha tenido listo para su revisión el documento de trabajo, que el Comité de Empresa no ha podido consultar en su totalidad hasta hace unos días".

Paralelamente, la situación de los contratos indefinidos se ha puesto sobre la mesa por parte del Comité en las últimas tres legislaturas pero "la Ley a la que hace referencia el Govern fue publicada apenas hace un mes".

Además, CCOO ha protestado porque "algunas denuncias tampoco fueron atendidas en el Tamib. "Parece que la solución que ofrece el Govern ahora contra la lucha de las situaciones precarias de sus trabajadores es la denuncia de 150 personas ante los juzgados, ya que son plenamente conscientes de que son contratos en fraude de ley", ha apostillado.

Paralelamente, respecto al catalán piden "cumplir la propia normativa" del Govern sobre la exigencia del conocimiento de lengua catalana; y en cuanto a igualdad, han recordado que la ley obliga a que en las empresas de más de 250 trabajadores, se negocie un Plan de Igualdad con los representantes de los trabajadores.