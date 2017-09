Cladera critica que la reforma de la financiación no esté "en la agenda de Montoro este año"

La anunciada reforma del sistema de financiación autonómica va para largo. Desde el Govern constataron ayer que esta medida no solo "está atascada", sino que ni siquiera se encuentra "en la agenda del Ejecutivo para este año". La consellera de Hacienda, Catalina Cladera, confirmó ayer la falta de avances al respecto durante una reunión con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de la que salió una noticia positiva para las islas: el compromiso del Ministerio de tener lista para final de año la nueva ley de Régimen Especial de las Illes Balears, (REIB).

El pasado enero, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se comprometió con las comunidades durante la Conferencia de Presidentes a cerrar durante 2017 un nuevo sistema de financiación autonómica. Tras su encuentro con Montoro, la consellera salió con una impresión "negativa" de que el compromiso de Rajoy vaya a materializarse este año. " No vamos a ver una reforma en 2017, queda claro. En tres meses que quedan no está previsto que podamos ver muchos avances", manifestó Cladera, quien lamentó que esta medida "no está en la agenda del ministro, ni del Gobierno para este año".



"Falta valentía en el Gobierno"

A su juicio, "falta valentía en el Gobierno para afrontar este reto, que no es sólo económico sino también territorial y no por el problema de Cataluña", manifestó. "Cada comunidad tiene una realidad y unas demandas distintas al margen de colores políticos", afirmó la dirigente socialista.

Para la consellera, el ministro no fue ayer "alentador" sobre el calendario de la reforma por dos cuestiones, el problema de Cataluña y el compromiso del Gobierno de contar con el PSOE, del que "espera una aportación". "Pero yo creo que la reforma de la financiación, que tanto necesitamos todas las comunidades, no la tiene que condicionar ni el tema de Cataluña ni ligarlo al apoyo del PSOE", defendió la consellera, que exigió una propuesta del Gobierno.

De momento, se constituirá en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera un comité técnico que va a trabajar sobre la propuesta del grupo de expertos creado tras la Conferencia de Presidentes. Para Cladera, "es ganar tiempo para no afrontar el asunto".

No obstante, la consellera salió de la reunión con un logro: la "voluntad política" del ministro de avanzar hacia un nuevo REIB antes de que finalice el año. Cladera destacó que la propuesta de dotar un fondo de insularidad para financiar infraestructuras que ayuden a compensar este hecho, incluida en el proyecto de REIB, fue "vista con buenos ojos por Montoro, como un mecanismo para reconocer la singularidad del territorio de Balears".

La consellera prevé que el calendario de reuniones comience en semanas, una vez aprobados los Presupuestos. A partir de ahora el Govern trabajará con varias secretarías de Estado en los detalles de la norma. Así, el Ministerio ha propuesto que durante el próximo trimestre se convoquen varias reuniones entre el Govern con los secretarios de Estado de Presupuestos, Hacienda y Función Pública. "Con Hacienda negociaremos los aspectos fiscales del REIB, con Presupuestos, toda la parte de compensaciones de transportes, energía y aspectos sectoriales; y con Función Pública, temas de compensación para funcionarios, un hecho fundamental para la correcta dotación de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a las islas", señaló.

La consellera explicó que solicitó a Montoro que algunas de las medidas que regulará el REIB se vean ya reflejadas en los Presupuestos para 2018 que prepara Hacienda, en especial la ampliación del 50 al 70% de la bonificación de los billetes de avión o barco para los residentes que viajan entre islas y a la península, petición a la que el ministro no estuvo especialmente receptivo.

Por otro lado, en cuanto a la aportación pendiente del Estado por el Convenio de carreteras, Cladera mostró la disposición del Govern a establecer un nuevo calendario de pago, a través de la firma de un nuevo acuerdo que afiance el compromiso plasmado en el Protocolo de intenciones de diciembre de 2015.

Según explicó, los presupuestos generales del Estado de 2017 sólo han previsto 15 de los 240 millones del total pendiente por el convenio de carreteras. El ministro, señaló la titular de Hacienda, "se ha comprometido" a firmar un convenio plurianual que establezca con claridad las cantidades y los compromisos de pago.