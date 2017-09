El Parlament prepara la supresión de los aforamientos

La Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament balear acordó ayer crear una ponencia para estudiar y proponer un texto de modificación del Estatut d'Autonomia para suprimir el régimen de aforamiento de los diputados y miembros del Govern.

En concreto, la Comisión aprobó, con 12 votos a favor y una abstención, una proposición no de ley presentada por Més per Menorca con un punto único para crear dicha ponencia. La propuesta fue defendida por la diputada Patricia Font.

El aforamiento es una condición especial de la que gozan los diputados autonómicos y los miembros del Govern balear contemplada en l'Estatut d'Autonomia de 1983, por la que sólo pueden ser juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) y no por tribunales ordinarios. En España hay actualmente casi 250.000 aforados.

Hace casi dos años, esta misma comisión del Parlament y también a instancias de Més per Menorca aprobó una proposición no de ley en la que expresaba la voluntad de suprimir los aforamientos, pero desde entonces no se ha dado ningún paso para abordar la reforma legal precisa.

Por otra parte, la Comisión también aprobó una proposición no de ley de Més per Mallorca sobre cláusulas suelo, juzgados y entidades financieras, tras incorporar enmiendas aceptadas o transaccionadas.

Cláusulas suelo



En virtud del texto aprobado, defendido por el diputado David Abril, el Parlament insta al Gobierno y al Ministerio de Justicia a que cuando un ciudadano ejerza su derecho de retorno de cláusulas suelo abusivas sea la entidad demandada quien asuma el coste de funcionamiento generado en la administración judicial.