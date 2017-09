El Govern buscó por internet al diseñador de la pista del Palma Arena

El antiguo grente del consorcio de construcción del Palma Arena Jorge Moisés, ha reconocido que buscó por internet a un arquitecto capaz de diseñar y construir una pista de ciclismo, autorizada para realizar campeonatos oficiales. El antiguo alto cargo del Govern detalló los numerosos problemas que surgieron durante la construcción del velódromo y destacó que el nombre de Ralph Schurman, a quien se le encargó el diseño del edificio con una contratación directa, sin concurso previo. Tras romper el contrato con este técnico, porque no se estaban cumpliendo los plazos, según Moisés, la UCI no propuso ningun alternativa. Por ello buscó especialistas en diseños de pistas a través de la red, localizando a un arquitecto holandés, Douma, para que se hiciera esta pista. La estructura, debido a su deficiente construcción, no fue homologada, al entender los especialistas que ponía en peligro la integridad de los deportistas.

Por otra parte, otro integrante del Consorcio del Palma Arena, ha detallado que la contratación de los hermanos García Ruiz, para que se hicieran cargo de la continuidad del proyecto, se planteó como un punto urgente y no se discutió el tema. Era una decisión adoptada, que solo precisaba una aprobación formal.

Álvarez señaló que pocas veces se reunían los integrantes del consorcio, integrados por representantes del Consell, del Govern y de Cort. Destacó que las propuestas las defendía Dulce Linares.

Una funcionaria del Govern, que revisó los contratos, ha destacado que la administración, en casos excepcionales, podía realizar una contratación directa sin concurso, cuando había razones de urgencia. La técnico ha señalado que se hiciera un expediente de contratación, que no se hizo, si bien no recordó que persona concreta había impulsado las contrataciones de los arquitectos.