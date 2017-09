El PP asegura que "jamás" prorrogará la concesión del túnel de Sóller

El portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Mauricio Rovira, aseguró ayer lunes que, si su partido gobierna durante la próxima legislatura, "jamás" prorrogarán la concesión del túnel de Sóller cuando ésta finalice. Rovira incidió en que el PP es contrario al rescate "porque dentro de cinco años el paso por el túnel de Sóller será gratis para todos los mallorquines" y, por tanto, "el peaje se acabará la próxima legislatura".

En este sentido, señaló que solicitará poder votar por separado el punto 4 sobre "no prorrogar la concesión bajo ningún concepto" incluido en la moción conjunta presentada por los partidos del Pacte y el PI y que incluye otros tres puntos "sobre los que no estamos de acuerdo ya que no es adecuado seguir apostando por el rescate, hoy suspendido por la Justicia. En su opinión, "lo más prudente es esperar para saber si, finalmente, va a costar más de los 17,5 millones de euros, además de otros cuatro en concepto de mantenimiento, que ofrece el Consell puesto que la concesionaria reclama más de 30 millones".

Rovira recordó que siempre han mantenido que no van a prorrogar la concesión y que "quien sí la prorrogó fue el Consell presidido por Francina Armengo".