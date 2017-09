El Govern acepta a no doblar la ecotasa en temporada baja

El diputado de Més per Menorca Nel Martí anunció ayer que se ha alcanzado un acuerdo con el Govern para que el impuesto sobre estancias turísticas no sea incrementado el doble de su valor en temporada baja y que en los meses de poca afluencia la tasa quede congelada o suba "mínimamente". Era una condición que ponían los menorquines para apoyar el techo de gasto en los presupuestos del Govern que hoy se debatirá en el Parlament. Se trata de una petición expresa del pacto que gobierna en el Consell de Mallorca y que, según Martí, la conselleria de Turismo ha aceptado.

Sin embargo, Alberto Jarabo, líder de Podemos, había declarado minutos antes que la negociación todavía continuaba abierta porque, a diferencia de sus compañeros de Menorca, la organización regional es partidaria de que se doble lo que pagan los turistas tanto en temporada alta como en temporada baja, puesto que ha quedado demostrado que el impuesto "no tiene ninguna incidencia sobre la demanda". No obstante, Martí aseguró que su partido entiende que doblar la ecotasa "podría tener un efecto negativo en islas como Menorca, donde la temporada baja es muy extensa".

Por su parte, Jarabo no garantizó el respaldo de su grupo al techo de gasto no financiero para el presupuesto 2018 que se someterá hoy a votación en el Parlament, aunque ha dado a entender que Podemos lo apoyará porque confía en que el Govern acepte sus planteamientos respecto al impuesto turístico.

Techo de 4.086 millones



Así, no quedó claro si la aprobación o no del techo de gasto, que asciende a 4.086 millones de euros, contará con los votos suficientes para su aprobación en el pleno de hoy. Las posturas de Podemos y Més per Menorca están encontradas y ambos partidos son necesarios para que la consellera de Hacienda, Catalina Cladera, pueda contar con la cifra de gasto e iniciar la confección de los presupuestos de 2018. Jaume Font, Portavoz de El Pi, cree que este será el último presupuesto que aprobará este Govern, ya que después el pacto se romperá.

En cualquier caso, el gasto que podrá realizar el próximo año se incrementará en un 6,43%. Tanto PSOE como Més hablaron de las balanzas fiscales e indicaron que estas balanzas demuestran que las islas han dejado de recibir 6.212 millones.