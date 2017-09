March niega masificación en las aulas, pero admite que en Primaria los grupos no bajan

El conseller de Educación, Martí March, ha negado con datos esta mañana la masificación de las aulas y que haya ratios elevadas, si bien ha admitido que en Primaria no han podido reducir el número de alumnos por clase y que en Palma se han visto sorprendidos por una elevada llegada de alumnado fuera de plazo. Solo este mes han llegado 1.300 escolares de otras comunidades y países a los que a día de hoy aún están asignando plaza.

En rueda de prensa, March ha destacado que el próximo miércoles se incorporarán a las aulas 165.519 estudiantes, alrededor de un 1% más que el curso pasado. Desde 2015, ha señalado el conseller, el sistema educativo de Baleares ha crecido en 3.000 alumnos. También comenzarán su etapa lectiva 14.977 docentes, doscientos más que el curso pasado.

Respecto a la llegada de alumnos 'nouvinguts', tanto el conseller como el director general de Planificación, Antoni Morante, han incidido en la fuerte "presión" que recibe el archipiélago y las dificultades para organizar el curso que eso supone. En sentido, Morante ha razonado que es "difícil" saber "cuándo llegarán" estos alumnos y "dónde". Ha mencionado el caso de Palma de este curso, donde las previsiones se han visto desbordadas ya que de esos 1.300 estudiantes 'nouvinguts', 600 han pedido plaza en Ciutat. Por ese motivo han aumentado las ratios en los colegios de Palma (hasta un máximo de 27 en las clases de Primaria).

A pesar de estas llegadas inesperadas, la Conselleria ha querido sacar pecho de la bajada de ratios de Infantil. Cabe recordar que en cumplimiento del Acuerdo Marco firmado con los sindicatos tanto en 4º como en 5º de Infantil (3 y 4 años) las aulas tienen un máximo de 20 niños (si se supera esta cifra y no hay espacio en el centro para hacer otra clase, se suma un profesor de refuerzo al aula). Este hecho provoca una bajada de la ratio promedio en esta etapa, con una media de 20,5 niños por aula.

En Primaria sin embargo la situación es diferente y la ratio no ha mejorado en los últimos años (según el Acuerdo Marco, las ratios en esta etapa no empezarían a bajarse hasta dentro de dos cursos). Lo habitual es que en esta etapa las clases tengan 23 niños, cifra que se mantiene estancada desde los últimos dos cursos. El director general ha querido valor que en Infantil se ha hecho un esfuerzo "muy grande" para reducir los grupo y ha asegurado que en general las ratios promedio son bajas, aunque también ha reconocido que puede haber centros en determinadas zonas "que estén por encima". Eso sí, tanto él como March han resaltado que "en ningún caso" están por encima de lo que marca la ley (que en el caso de Primaria son 27). Los datos de ESO y FP aún no están disponibles ya que todavía no ha finalizado la matrícula.

Además de 200 docentes más respecto al curso pasado, la plantilla de atención a la diversidad suma 40 profesionales (llegando a 1.120) así como 28 nuevos orientadores (dejando una cifra global de 185 en toda Baleares) y diez educadores sociales. El cuerpo de Auxiliares Técnicos Educativos (ATEs, el personal que atiende a alumnos con discapacidad) suma nueve personas más y aumenta su jornada lectiva y las semanas de contratación (desde antes de que se inicie el curso para poder prepararse y adaptarse a los estudiantes).