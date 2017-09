Piden suprimir el aforamiento de políticos

El Parlament debatirá el miércoles una proposición no de ley por la que Més per Menorca pide que se cree una ponencia que estudie la supresión del aforamiento de los diputados y miembros el Govern. Nel Martí, portavoz de Més per Menorca, recordó que la eliminación del aforamiento fue un compromiso de todos los partidos en octubre de 2015, nada más comenzar esta legislatura. "Es la tercera vez que proponemos esta iniciativa y hasta ahora los grupos políticos no han puesto más que excusas", dijo Martí.