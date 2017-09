El TSJIB anula la devolución de la tarjeta sanitaria a 8.281 inmigrantes

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ha anulado la instrucción que aprobó el Govern en julio de 2015 por la que se devolvía la tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin papeles, alegando que las competencias en este ámbito son del Gobierno central. La sentencia no es firme y los servicios jurídicos del Govern ya están preparando el recurso ante el Supremo, para lo cual disponen de 30 días. Así, al menos por ahora, la sentencia del TSJIB no tendrá efectos sobre los 8.281 inmigrantes que recuperaron desde 2015 la tarjeta sanitaria en Balears ni sobre los que la soliciten a partir de ahora, según dejó claro la portavoz del Govern, Pilar Costa.

El Govern aprobó la devolución de la tarjeta sanitaria a estos inmigrantes nada más comenzar la legislatura, después de que el anterior Ejecutivo del PP se la hubiera retirado en cumplimiento del Decreto Ley del Gobierno central de 2012. El Gobierno de Mariano Rajoy recurrió la instrucción balear y el TSJIB le ha dado la razón en esta sentencia del pasado día 5, que el Govern recibió el jueves. Costa afirmó ayer que, con independencia de la batalla judicial, el Ejecutivo balear "asegura la asistencia sanitaria a todos los ciudadanos que residen en las islas, sea cual sea su procedencia o su situación administrativa, entre otras cosas porque así lo establece la Ley balear de salud" y el Estatut d'Autonomia, en el sentido de garantizar el derecho al acceso a un sistema sanitario público de carácter universal.

La portavoz del Govern emplazó al Gobierno central a derogar el Decreto Ley de 2012 con los "brutales recortes" en la sanidad, de los cuales "el peor" era "eliminar el derecho a la sanidad universal gratuita" con la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin papeles. Agregó que el argumento de que la decisión se debía a la crisis económica ya no se sostiene desde el momento en el que el propio Gobierno central presume de la recuperación de la economía. A ello añadió en defensa de la devolución de la tarjeta sanitaria motivos de "justicia y eficacia sanitaria".

Sentencia



El Ejecutivo del Pacto aprobó la devolución de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin papeles a través de una instrucción del director general del Ibsalut, Juli Fuster. Cuatro meses después, en noviembre de 2015, llegaba el recurso del Gobierno central sobre el que ahora ha sentenciado el TSJIB. La decisión del alto tribunal balear se basa en sentencias del Constitucional, en especial la que desestimaba el recurso presentado por la Generalitat de Catalunya contra el Decreto Ley de 2012 del Gobierno central. El TSJIB afirma que, de acuerdo a estas sentencias, "es meridianamente clara la extralimitación competencial" de la instrucción balear.

"La defensa de esta instrucción efectuada por la demandada sobre la base de razones de carácter humanitario no puede justificar ni permitir el quebrantamiento de la legalidad, que reconoce unicamente al Estado y no a las CCAA (Comunidades Autónomas) la competencia para definir el concepto de asegurado y beneficiario del sistema nacional de salud", afirma el TSJIB en su sentencia. Añade que el Govern no puede "escudándose en un criterio humanitario, modificar y ampliar aquel concepto" al carecer de competencias para hacerlo.

La sentencia es un varapalo para el Govern que se suma a otras decisiones judiciales sobre medidas adoptadas por administraciones gobernadas por el Pacto, como la decisión del juzgado de lo contencioso número 3 de suspender el rescate del túnel de Sóller que aprobó el Consell o la de mantener la suspensión del derribo de sa Feixina acordada por el Ayuntamiento de Palma.