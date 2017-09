Mallorquines en Puerto Rico: "Nos preocupa la incomunicación tras el huracán Irma"

En Boquerón, al oeste de la isla de Puerto Rico, una pareja descendiente de sollerics, Esther y Juan Ramon, se preparan para el huracán Irma y van contando las últimas noticias a sus parientes en Mallorca a través de WhatsApp.

"Hemos tomado precauciones, pero lo que nos preocupa es la incomunicación en la que podemos quedar después del huracán", avisa la pareja de jubilados a sus familiares que les dan ánimos y rezan por ellos ante el gran peligro que atraviesan.

"La gente en Puerto Rico se ha preparado bien para Irma que es el huracán más intenso que pasa en el Atlántico", explica Esther que destaca que "los refugios están abiertos, así como también hay comercios en algunos sitios que abrieron con artículos de primera necesidad".

"La mayoría de la isla ya no tiene electricidad, pero muchos han comprado su generador por el temor de que la electricidad no regrese rápido. El gobernador y su gabinete de emergencia tienen conferencias de prensa y televisan la última información, exhortando al pueblo a la prudencia y piden que no estén en las calles o carreteras", tranquilizan a sus familiares en Mallorca, aunque también remarcan: "No habíamos visto o sentido un huracán de esta magnitud desde el huracán San Felipe en 1928 categoría 5 también, pero los vientos medidos eran de 160 millas por hora, mientras que Irma tiene vientos de 185 millas por hora con ráfagas de 220".

"Ahora mismo la tormenta está en calma nuevamente. La temperatura está más fresca debido a la situación. Previo a Irma las temperaturas estaban demasiado calientes y húmedo. Las aguas en el mar estaban bien calientes y eso también fue un factor para el desarrollo de este monstruo", describen el panorama actual.

Desde Mallorca, los parientes de Esther y Juan Ramon no disimulan su temor y recuerdan algunas anécdotas de sus abuelos cuando vivían en Puerto Rico, una isla que siempre afrontó fuertes tormentas. Como aquella vez que se escondieron en una cueva, ante la llegada de un huracán y al salir se encontraron con que se había volado su vivienda y tuvieron que recuperar todas sus pertenencias esparcidas por todo alrededor.



EL HURACÁN MÁS FUERTE DEL ATLÁNTICO



El huracán de categoría 5 Irma, el más fuerte registrado nunca en el Atlántico, no cede un ápice su fuerza y mantiene hoy sus vientos de 295 kilómetros por hora mientras se acerca a la costa norte de Puerto Rico en su avance hacia República Dominicana, Cuba, Bahamas y el sur de Florida.

Dennis Feltgen, meteorólogo y director de comunicaciones del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, dijo hoy a Efe que Irma, que azota desde esta madrugada las Antillas Menores con sus vientos "potencialmente catastróficos", es el huracán más intenso formado en aguas del Atlántico.