Barceló dice a los ecologistas que sus reivindicaciones turísticas se están cumpliendo

El vicepresidente del Govern y conseller de Turismo, Biel Barceló, recordó ayer a los grupos ecologistas que han organizado una manifestación en contra de sus políticas que "el Govern está cumpliento la mayoría de sus reivindicaciones". Barceló entiende que es legítimo que la ecología social se manifieste, pero enumera todas las medidas que están aplicando con el claro objetivo de conseguir un cambio en el modelo turístico de las islas.

En este sentido, Barceló habló de "doblar la ecotasa, fijar un techo de plazas, aplicar sanciones a los hoteleros por sobreexplotación, sanciones a la oferta ilegal y fijar límites en el alquiler turístico". El vicepresidente añadió: "Hay dos modelos turísticos, el del PP, sin límites, y el nuestro, con todas estas medidas que son las mismas que reivindican las entidades ecologistas con el claro objetivo de modificar el modelo actual".

Biel Barceló intentó evitar en todo momento desacreditar la movilización de los ecologistas: "Es comprensible que la ciudadanía se manifieste contra los estafadores que incumplen la ley", en alusión a los que alquilan a turistas de forma irregular.

Desde el Govern entienden que la manifestación del próximo 23 de septiembre en la plaza España de Palma no va en contra de sus políticas, va en contra de la masificación por un modelo turístico que "estamos trabajando para cambiar".

Podemos se suma a la marcha



Por otra parte, Podemos, socio del Govern, anunció ayer que se sumará a la manifestación de los ecologistas en contra de la política turística del Govern. Alberto Jarabo, secretario general de Podemos, aseguró que "es comprensible que se manifieste porque el Govern ha reaccionado tarde en tomar medidas". Acto seguido significó que "también entiendo que el Govern está rectificando, pero nosotros creemos que lo que se cuestiona en la manifestación de los ecologistas es el modelo turístico actual que provoca la masificación". Según Jarabo, se trata de "llamar la atención del Govern en un tema de concienciación social".

Desde el PP avanzaron que no asistirán a la marcha ecologista. La portavoz Marga Prohens reprochó a Podemos que "no se ha enterado de que ya no está en el 15M" para participar en una manifestación ecologista.

El portavoz parlamentario de Més per Mallorca, David Abril, lanzó una llamamiento a las entidades ecologistas para que analicen con claridad "quienes son sus enemigos y quines son sus aliados, ya que la inmensa mayoría de las cosas que han planteado este Govern las está ejecutando". Abril añadió que asistirá a la manifestación si es en contra de la masificación, pero no estará si van en contra del Govern.

Por su parte, Andreu Alcover, portavoz parlamentario del PSOE, tildó de "precipitada" la convocatoria, y recordó las medidas que el Govern ha tomado.

Maria Gibert, gerente de la patronal, Aptur consideró "fuera de tono que los ecologistas culpen al alquiler turístico de la masificación, cuando solo representan un 15% del turismo que llega a Balears".