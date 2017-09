La lucha de los "héroes" contra las colillas continúa en Mallorca

"Los héroes de hoy en día no tendrán capa, pero sí dos manos capaces de cambiar el mundo". Miguel Garau, el mallorquín fundador del movimiento ´No más colillas en el suelo´, vuelve a destacar la gran acción masiva para limpiar las playas el pasado mes de agosto.



"60.000 colillas recogidas en Mallorca en 60 playas y calas en 1 semana y más de 50 participantes. Esto hace un promedio de 1.000 colillas por playa/cala", detalla Garau en Instagram con la publicación de una foto suya junto a botellas repletas de las colillas recolectadas.



"Es una pequeña acción muy fácil que no parará de crecer hasta que los fumadores ya no tiren sus colillas al suelo", explicó el mallorquín mientras sostenía una garrafa con unos diez litros de colillas, el día que se llevó a cabo la limpieza de las playas mallorquinas.



Lo cierto es que nada cambiará hasta que no haya un cambio de conciencia y, según Garau, eso tiene "fácil solución". "Este movimiento está para eso. Además no creo que sea tan difícil llevar un cenicero portátil hermético encima si eres fumador", propuso para comenzar a cambiar la grave costumbre de tirar las colillas al suelo.





