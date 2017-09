Falta de acuerdo por la exigencia del catalán en la sanidad pública

Las negociaciones entre Més y PSOE sobre la exigencia de saber catalán a los sanitarios que se presenten a las oposiciones que organiza el Ib-Salut están estancadas. Ayer por la mañana ambos partidos del Govern intentaron limar asperezas, pero las posturas siguen encontradas. Més considera una línea roja que en las oposiciones se exija tanto a médicos como enfermeras conocer el catalán: "Hay que cumplir la ley", señaló Bel Busques.

El Ib-Salut, organismo gestionado por el PSOE, cree que por esta cuestión no se debe poner en peligro la cobertura sanitaria y plantean que se exima a los médicos de forma transitoria. De hecho, el organismo sanitario rectificó el decreto inicial que no exigía ni a médicos ni a enfermeras conocer el catalán. Fue tras el plante de sus socios de Més, que pidieron responsabilidades a los socialistas. No obstante, la rectificación solo fue en parte, ya que solo se incluyó a las enfermeras para que en las oposiciones acrediten el conocimiento del catalán.

Los de Més consideran este cambio insuficiente y exigen cumplir la ley. La dirigente nacionalista, Bel Busques, manifestó ayer que "no debe peligrar"la cobertura del Servicio de Salud de Balears (Ib-Salut) pero que "se debe cumplir la ley", en referencia a los requisitos de nivel de catalán de los profesionales sanitarios. En este sentido, Busques abogó por que se conceda prioridad a los profesionales que tienen el nivel exigido del catalán sobre los que no. "Pero en el momento en el que se tengan que ofrecer plazas fijas, se debe cumplir la ley y los profesionales deben tener la titulación de catalán", aseveró. Las negociaciones entre socios de Govern siguen abiertas y sin acuerdo. Desde el Ib-Salut señalaron que solo es una medida transitoria.

La oposición cargó ayer ante esta nueva desavenencia de los socios del Govern. El PP y Ciudadanos acusaron al Govern de izquierdas de priorizar el catalán sobre la cobertura del Servicio de Salud de Balears. Tanto la popular Marga Prohens como Olga Ballester, de Ciudadanos, alertaron de la falta de médicos a raíz de la exigencia del catalán y exigieron "sentido común" al Pacto.