El Parlament aprueba el decreto de alquiler turístico

El pleno del Parlament ha ratificado esta mañana, con los votos de PSOE, Més per Mallorca y Podemos, el decreto ley que aprobó el Govern el pasado 4 de agosto por el que se devolvía la Ley Turística a la version que llevó el 18 de julio al pleno el Ejecutivo de PSOE y Més, después de que en aquella ocasión Podemos votara con PP y Ciudadanos dejando un solo artículo, el 49, como estaba antes de la reforma.

La consecuencia fue que a la vez se desactivó la prohición de alquilar en pisos plurifamiliares, de tal modo que con la Ley tal y como había quedado el alquiler turístico en bloques de viviendas ni estaba prohibido ni esta permitido.

"La Ley vuelve a quedar como era cuando la presentamos, coherente y efectiva", ha dicho el vicepresidente del Govern y conseller de Turismo, Biel Barceló. Sus palabras no han conseguido que Més per Menorca respaldara el decreto ley al considerar que las críticas que lanzaron a Podemos en julio seguían vigentes. Los tres diputados de Més per Menorca han optado por la abstención, a la que se les ha sumado Xelo Huertas (exdiputada de Podemos ahora en el grupo mixto). Montse Seijas, también exdiputada de Podemos, ha añadido su voto en contra a los del PP, El Pi y Ciudadanos. La modificación introduce la referencia a la emergencia habitacional que exigía Podemos, para lo cual ahora habrá un plazo de cuatro meses para desarrollar lo que supone en un reglamento.

El enfrentamiento más duro, no obstante, se ha producido entre el popular Miquel Jerez y Barceló. "Ríndase, déjelo, usted no es bueno, no sirve", ha espetado Jerez al vicepresidente del Govern para pedirle su dimisión tras afirmar que Podemos "le ha tomado el pelo" y le han "clavado el puñal hasta el final", algo que "ya se lo hizo también Jaume Garau y usted se dejó", en referencia a los contratos a dedo dados por conselleries de Més al exjefe de campaña delpartido. "Usted ya ha pedido demasiadas veces perdón. ¿Qué tiene que pasar para que abandone una responsabilidad para la cual no es capaz?", ha preguntado al conseller de Turismo.

"No me rendiré, no voy a darle ese gusto", ha replicado Barceló a Jerez. El vicepresidente ha resaltado que la nueva regulación "ya está teniendo poco a poco efectos", ya que por un lado los comercializadores están advirtiendo a los propietarios que no pueden alquilar pisos a turistas y a la vez está aumentando la oferta de alquiler residencial de pisos.

El decreto ley que ha ratificado hoy el pleno del Parlament permite multar todo el alquiler turístico en pisos. Se considera alquiler vacacional todo el que se prolongue durante menos de 30 días, de tal modo que quien desee arrendar por días o semanas tiene que demostrar que sus inquilinos no son turistas. Además, solo está permitido comercializar viviendas turísticas si se dispone de una autorización de la conselleria de Turismo. Hasta la aprobación del decreto ley el 4 de agosto, estaba prohibido el alquiler en pisos por la Ley Delgado. Desde ese día lo seguirá estando salvo en las zonas que autoricen los conselles insulars en los próximos meses.