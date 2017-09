Los institutos de Balears tendrán programas de educación sexual por primera vez

Por primera vez los institutos de Baleares tendrán un programa de salud afectiva y educación sexual. El objetivo es que los jóvenes "adquieran las competencias necesarias para vivir la sexualidad con placer, satisfacción y de forma saludable". A partir de este curso se ofrecerá en los centros de Educación Secundaria y FP Básica que quieran participar y en los próximos días la idea es ofertarlo también a los colegios de Educación Primaria e Infantil, con contenidos y materiales adaptados a cada etapa.

Varios institutos de Secundaria ya utilizaron el curso pasado estos materiales en una experiencia piloto: el Bisbe Verger; el IES Santanyí; el IES Damià Huguet, de Campos y el IES de Manacor. En Secundaria el programa toca los siguientes temas: cambios en la pubertad y la adolescencia, la sexualidad y las redes sociales; los afectos sexuales y la autoestima; las relaciones sexuales, las infecciones de transmisión sexual y el embarazo; y la relación de pareja, la relación tóxica y la violencia en la pareja.

Así lo han expuesto hoy la directora general de Salud Pública y Participación, Maria Ramos; el director general de Innovación y Comunidad Educativa, Jaume Ribas; y la coordinadora autonómica de Sida y Sexualidad, Rosa Aranguren.

El programa recibe el nombre 'Amb tots els sentits' y consta de una serie de materiales preparados para que los jóvenes "adquieran las competencias necesarias para vivir la sexualidad con placer, satisfacción y de forma saludable" y que puedan hacerlo estableciendo relaciones "gratificantes y no discriminatorias". Además de favorecer "una sexualidad sana y satisfactoria", los responsables confían en que sirva para prevenir enfermedades de transmisión sexual, el VIH, embarazos no deseados, la violencia de género, la homofobia o los abusos sexuales.

Ramos ha señalado que así se da respuesta a "una necesidad histórica" ya que hasta ahora no existían este tipo de programas en el archipiélago (había uno centrado únicamente en la prevención de enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados). La directora general ha recordado que la afectividad y la sexualidad son facetas "importantes" de la sexualidad. "Todos nacemos como seres sexuados ", ha recordado, y esta sexualidad se manifiesta de forma distinta en las diferentes etapas de la vida. En la infancia y la adolescencia aparecen cambios físicos y emocionales y los jóvenes" no siempre buscan la información en los medios adecuados" con lo que puede que no vivan ese proceso de "de forma positiva".

La coordinadora autonómica de Sida y Sexualidad, Rosa Aranguren,ha detallado que el programa se dirige tanto a centros públicos como concertados y privados y trata cuatro áreas básicas: la sexualidad, la erótica, la conducta sexual y el arte de amar. Está diseñado para que lo implementen el profesorado y otros agentes sociales y de salud que forman parte de la comunidad educativa del centro, con la participación de los alumnos y de las familias. Salud ofrece a las personas encargadas de implantarlo cursos de formación, asesoramiento personalizado, documentos de consulta y materiales pedagógicos. El programa estará disponible de forma gratuita en la web específica , que se activará en el mes de octubre, y lo puede solicitar cualquier miembro del equipo docente del centro educativo y también los agentes sociales y de salud que forman parte de la comunidad educativa.

El programa parte de las premisas que la educación sexual tiene que ser accesible para todos los niños y jóvenes y que debe formar parte del proceso continuado de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla en el entorno educativo.

Algunos de los objetivos del programa son: "Conocer los aspectos físicos, psicológicos y emocionales y sociales que intervienen en la expresión de la sexualidad"; "Comprender que la afectividad y la sexualidad son aspectos de la vida humana que siempre van ligados" o "adquirir actitudes de naturalidad ante la sexualidad y entenderla como una forma de comunicación humana y fuente de salud, placer y afectividad y, cuando se desee, como una posibilidad de reproducción". También se persigue fomentar actitudes de respeto y responsabilidad en las relaciones, así como espíritu crítico ante la información y los mensajes de los medios.

Los responsables del programa han destacado que la experiencia piloto ha sido muy satisfactoria para los profesores y los alumnos, que han hecho aportaciones para mejorar el programa. Los docentes han destacado que el programa ha contribuido a mejorar la relación con los estudiantes y han remarcado que los alumnos, ya desde los primeros cursos, piden mucha información. En este sentido, se ha constatado que los jóvenes de ESO tienen un concepto de sexualidad muy centrado en el coito. Aranguren ha explicado que "esta es la visión que, en general, tiene la sociedad y es consecuencia de la falta de educación sexual".