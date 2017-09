A los 'skaters' mallorquines les falta pista

Deporte urbano. El patinaje sobre 'skate' (comunmente, monopatín) es un deporte muy popular a día de hoy y que está en crecimiento en toda España. Aun así, los 'skaters' mallorquines aseguran que practicar este deporte urbano en la isla es toda una aventura debido a las malas condiciones en las que se encuentran los pocos espacios habilitados para patinar, una responsabilidad de los ayuntamientos.

Los skaters de Mallorca sostienne que viven una situación de marginación social. Es por eso que se organizano en una asociación para reclamar derechos que creen propios. Rafa Vallespir será el futuro presidente de este Club Skateboarding Palma, la parte de la asociación que se encargará de Ciutat, que asegura que la Administración Pública "no escucha" a estos patinadores.

"La parte esencial es esta: no se nos da voz y no tenemos buenos sitios para patinar", según explica Vallespir. Actualmente en Palma destacan dos skateparks: uno en Son Moix y otro en sa Riera que "no tienen un mantenimiento", según denuncia el futuro presidente de la asociación.

En referencia a la pista de patinaje de Son Moix, "tiene la parte de arriba bien, pero sus tornillos, que son un montón, se salen suponen un gran peligro", explica Vallespir. "Además, cuando se salen, va el ayuntamiento y pone cinco más, que se vuelven a salir", añade. Otro de los futuros miembros del club, Salvador Fandos, asegura haber visto "gente abrirse la rodilla, con veinte puntos, por culpa de un tornillo".

Sin embargo, el skatepark de sa Riera está "peor". "Este incluso lo tenemos que cuidar nosotros, es decir, que si hay una grieta somos los propios skaters los que la arreglamos con nuestro dinero", indica el presidente de la asociación.

"Ese skatepark está en un hueco muy malo de Palma: debajo de un puente, al lado de donde dan la metadona, el centro psiquiátrico y el cementerio, es decir, no es un sitio demasiado guapo para patinar. Es más, está lleno de ratas, de jeringuillas, de cristales? sin mantenimiento. No hay ni papeleras?", dice Fandos sobre la pista de sa Riera.

Más pistas

Es por esto que Vallespir y sus compañeros skaters, así como las tiendas especializadas, piden a los ayuntamientos mallorquines que "hagan nuevas pistas". "Pero nadie nos hace caso. Hemos intentando mil cosas diferentes. Por eso lo que estamos haciendo es volver a abrir la asociación para ponerlo todo en orden", explica el presidente del futuro Club Skateboarding Palma.

Salvador Fandos, por su parte, precisa que "la asociación que se está montando es a nivel balear, aunque el peso lo llevan los núcleos que ahora están en Palma, Inca y Calvià". En este último municipio, por ejemplo, "las pistas también están fatal porque todo el material está levantado y deberían cerrarlo porque el peligro que supone", explica Vallespir. Ambos skaters aseguran que han intentado "hablar con los ayuntamientos" pero no les hacen "ningún caso".

Rafa Vallespir cuenta su experiencia con el de Calvià: "Estamos tratando que nos hagan una pista con la empresa California Skateparks, uno de los referentes mundiales en construcción de pistas del mundo, pero el concejal de Deportes hace un mes y medio que no nos coge el teléfono".

Uno de los desperfectos de la pista de sa Riera que los patinadores critican. Miquel Borràs

Aun así, Fandos comenta que "no es necesario tampoco irse a California para construir una buena pista". "Un compañero nuestro, Daniel Yabar, por ejemplo, es un arquitecto que este año ha sido premiado por hacer la mejor pista de Europa en Logroño", apunta el patinador.

Así, los dos deportistas aprovechan para remarcar que la "problemática de los skaters es solo en Mallorca". "En Logroño tienen una de las mejores pistas del mundo, pero es que incluso en Eivissa se puede patinar muy bien", añaden.