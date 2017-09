Camargo lanza su candidatura para "recuperar la democracia interna en Podemos"

La batalla por el liderazgo de Podemos en Balears cuenta desde ayer con una nueva contendiente confirmada. La número dos de Podemos en las islas, Laura Camargo, anunció que ha aceptado presentarse como candidata a la secretaría general de la formación con un objetivo claro: "recuperar la democracia interna en el partido". Entre las propuestas de su candidatura, Construint Podem, destaca que la secretaría general pase a ser la coordinación general, de modo que la persona que gane en las primarias de octubre se convierta "en una coordinadora de equipos".

Camargo señaló que ha aceptado el mandato que en los últimos meses le han realizado desde el partido en aras de llevar el cambio a la formación. "Hay que volver a los orígenes de Podemos. Que se vuelva a sentir que esto es un proyecto colectivo en el que participa mucha gente. Que las bases cuenten mucho más", reivindicó la portavoz parlamentaria de Podemos.



"Alejados del 15M"

En este sentido apostó por una democracia interna "que sea más clara de lo que hemos tenido hasta ahora, nos hemos alejado de los principios originales que nos encomendó el 15M, que reclamaba que hubiera una democracia de verdad, una democracia más real". Camargo, quien participó en el casal de barri de s´Escorxador en la asamblea para aprobar los documentos de Construint Podem, señaló que en esta nueva etapa impulsarán "un proyecto mucho más coral, más plural, mucho más participativo, mucho más enraizado en los municipios y mucho más feminista" con el objetivo de "volver un poco a estas esencias que puede que se hayan perdido por esta carrera constante que hemos tenido que hacer por concurrir a tantas elecciones internas y externas".

La ya aspirante a liderar Podemos detalló una de sus iniciativas: "Hemos propuesto que la secretaria general pase a ser coordinación general", lo que según subrayó, no es un mero cambio de etiquetas sino que supondrá que la persona que se convierta en líder "no tendrá la vara de mando absoluto, sino que sera coordinadora de equipos de trabajo diferentes". Así, la idea es que la toma de decisiones "sea una red mucho más participada y plural y de las bases". "Los ejes políticos no deben reducirse a una ejecutiva de siete personas que toman decisiones de manera puede que muy alejada de las bases", advirtió.

Camargo agradeció el apoyo que le ha trasladado el grupo parlamentario de Podemos, y se jactó de que su candidatura "es de las islas, una campaña balear, de la gente que ha construido este proyecto durante tanto tiempo y no una campaña que mire hacia Madrid y hacia la direccion estatal".

La diputada no descartó una posible confluencia con otras candidaturas -las de la parlamentaria Mae de la Concha, Amb totes Podem, y la de Cristina Gómez, Som Bases,- y confirmó que mantienen contactos con estos proyectos para analizar sus documentos y estudiar "si hay un espacio que se pueda abrir para llegar a consensos".