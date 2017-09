Entidades acusan al juez del túnel de Sóller de actuar de forma sesgada

Una veintena de personas se concentraron ayer ante la estación de peajes del túnel de Sóller para reivindicar la gratuidad que ayer tenía que producirse y que quedó paralizada por una medida cautelarísima dictada por un juzgado que suspendió temporalmente el rescate de la concesión.

Precisamente el magistrado titular del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Palma fue objeto de la críticas entre los manifestantes por su auto de suspensión. Representantes de la plataforma '#novullpagar!', de la Asociación de Vecinos de Bunyola, así como los alcaldes de Sóller y Bunyola, Jaume Servera y Andreu Bujosa respectivamente, criticaron la decisión judicial que tildaron de "injusta y sin fundamento", ya que a su juicio actuó "en beneficio de la empresa concesionaria y en contra del interés general de los ciudadanos".

La portavoz de los vecinos de Bunyola, Carmen Parra, acusó el juez de "estar politizado", ya que "ha preferido anteponer los intereses de una empresa privada antes que el interés general". A su juicio, el magistrado tomó una decisión "inaceptable" con la que se pone de manifiesto que "los residentes de aquí no tenemos los mismos derechos que los demás".

Por su parte, Marc Carriquí, de la plataforma '#novullpagar', aseveró que la protesta simbólica de ayer tenía como objetivo expresar el descontento por la paralización del rescate "que todos creíamos que hoy [por ayer] se haría realidad". Carriquí instó al Consell a continuar con el proceso "para tener la gratuidad lo antes posible" para finalizar un proceso en el que "la concesionaria ha primado el interés económico por encima del general". El representante de '#novullpagar' agregó que "no es justo que hoy el túnel no sea gratis" y lamentó que con el rescate "no haya habido unidad política cuando el PP había dicho que estaba de acuerdo con el rescate".

El alcalde de Sóller, Jaume Servera, se manifestaba en "desacuerdo" con una resolución judicial que calificó de "injusticia". Para Servera el rescate "está paralizado por una cuestión económica cuando en Madrid se rescatan autopistas quebradas".

El primer edil de Bunyola, Andreu Bujosa, puso su énfasis en que ayer "tenía que ser un día especial para que todos los mallorquines fuésemos iguales" pero un auto judicial "que no se entiende y es injusto lo ha paralizado". Criticó que "en el túnel se tiene que seguir pagando para atravesarlo" por un auto judicial "que no comparto".

Los manifestantes, que desplegaron una pancarta frente a los peajes, reivindicaron la gratuidad del túnel y animaron al Consell a seguir en el proceso para rescatar la concesión para acabar con una "discriminación" para los vecinos de Sóller y Bunyola.