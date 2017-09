Alberto Oehling: "Se confunde la libertad de crítica con la islamofobia"

-Para que se haga cargo del tipo de entrevista: "¿Por qué necesita 'especial protección' la mujer musulmana?"

-Porque es uno de los factores más problemáticos del Islam. La posible autoridad del marido sobre la mujer, la posibilidad de casAlberto Oehling profesor de derecho constitucional de la uibtigos físicos o de bodas concertadas forzosas son puntos contrarios de plano a la igualdad constitucional.

-La mujer musulmana dice que ha elegido la sumisión a su marido.

-Puede ser verdad, pero en círculos cerrados como las comunidades islámicas no se sabe hasta qué punto es una elección propia. Y la decisión de sumisión no exime de los derechos fundamentales, que son obligatorios. La renuncia a un derecho fundamental al aceptar una corrección física no tiene validez.

-¿La inmigración impide la realización de la igualdad de la mujer?

-No es eso. En los Estados islámicos, el Corán tiene imperatividad jurídica, en los países europeos hay una primacía de la Constitución. Se ha de procurar que no haya círculos cerrados, para que no se impongan costumbres en contradicción con los valores constitucionales.

-Gómez Bermúdez expulsó a una abogada con velo de un juicio.

-La religión islámica tiene cabida en el ámbito constitucional con el artículo 16, que conlleva el uso de signos religiosos. El juez puede prohibir el velo en su momento por razones de orden. En cuanto al hiyab o nikab, el varón no los necesita, lo cual da impresión de contradicción con el principio de igualdad de la mujer.

-¿Constitución y sharia son compatibles?

-No. La religión y la cultura islámica tienen pautas que producen fricciones con el Estado constitucional moderno.

-¿Qué cambia el atentado de Barcelona?

-Incide. Cala el mensaje del miedo, los terroristas cumplen en cierta manera sus objetivos. El terrorismo es una forma de procurar que el europeo se vaya adaptando en su actuar al funcionamiento de las comunidades islámicas.

-¿Qué hacer?

-No hablar de "muchachos desviados" o de que algo habremos hecho mal nosotros, obstinarse en el respeto a la vigencia de los valores constitucionales. La claudicación fomenta el terrorismo, porque la sociedad exonera a sus autores y refuerza sus ideales radicales.

-¿Acertó Merkel con los refugiados?

-Una aceptación a lo loco de los refugiados, sin filtros con los radicales de pensamiento y acción, no ayuda a la mejor integración ni al respeto efectivo de los derechos constitucionales.

-¿Las acusaciones de islamofobia cercenan la libertad de expresión?

-Ante las comunidades islámicas, los políticos han optado por no ser beligerantes en exceso, han dado una moratoria para el cumplimiento de derechos fundamentales.

-¿Y en los medios?

-Hay miedo o una creciente asepsia, que impiden un debate racional. Se confunde la libertad de crítica con la islamofobia. El terrorismo ejerce un efecto disuasorio, para que se cuiden mucho de expresar según que ideas.

-¿Puede haber una regresión de la situación de la mujer por el influjo islámico?

-Desde mi punto de vista, sí, en caso de que el Estado no incida en el cumplimiento de estos principios. Lo que busca el terrorismo es que no se pongan en tela de juicio estas pautas discriminatorias, que se acepten como algo dado.

-Habrá sufrido algún rechazo por sus tesis.

-El mensaje del terrorismo, para que la gente se guarde mucho de decir algo contrario al Islam, te lleva a cierto miedo. Hay personas que no escribirían lo que estoy diciendo aquí, o que preferirían tener un hijo a una hija.

-Su exposición se identifica con el pensamiento de derechas.

-Garantizar la efectividad de los valores o derechos constitucionales, de los que bebe nuestro Estado, no es de izquierdas ni de derechas. Un izquierdista estará radicalmente a favor de mayor protección de la mujer musulmana.

-También es usted combativo contra el aborto: "El derecho a nacer es muy relativo".

-Efectivamente. Si se reconoce el derecho al aborto, se tiene que contrapesar con algún otro elemento que proteja la maternidad. Por ejemplo, facilitar el acceso al empleo público a mujeres con varios hijos o madres solteras.

-¿Interpreta la Constitución en alemán?

-La interpreto desde su literalidad pragmática. No entiendo exenciones al principio de igualdad

-Defiende la utilidad de los minutos de silencio contra la violencia de género.

-Toda acción que busque concienciar sobre los atentados contra la vida o contra la violencia doméstica es positiva y debe llevarse a cabo.

-Mientras haya 'top less' en las playas, no tenemos de qué preocuparnos.

-Pues yo creo que sí, porque las limitaciones o laminaciones de derechos fundamentales no se dan en el ámbito de lo público, sino de lo privado.