El Govern fija en 4.086,5 millones el techo de gasto

El Govern ha fijado en 4.086.543.730 euros el techo de gasto de la Comunidad para el próximo año, es decir, los fondos de los que dispondrán las conselleries, un dato imprescindible para la elaboración del proyecto de Presupuestos de la comunidad que el ejecutivo deberá presentar al Parlament antes del 30 de octubre.

El techo de gasto para 2018 supone un 6,4 por ciento más que el de este año, lo que se traduce en 246,90 millones de euros de incremento. No obstante, la subida no se corresponde con el 12,6 por ciento de incremento de ingresos no financieros (451,49 por ciento) al no poder trasladarse esta cifra en su totalidad a los presupuestos a causa de la regla de gasto impuesta por el ministerio de Hacienda, según ha recordado la consellera de Hacienda, Catalina Cladera.

De acuerdo con la previsión de ingresos no financieros, la mayor cantidad procederá del sistema de financiación autonómica, que supondrá el próximo año 2.558,23 millones de euros, un 10,8 por ciento más que este año. Otros 866,77 millones procederán de los tributos cedidos, lo que representa un 16,7 por ciento más.

Los tributos propios representarán 205,11 millones, con una subida porcentual del 36, 9 por ciento tras la decisión del Pacto de duplicar el impuesto turístico sostenible, con el que Govern espera recaudar 120 millones de euros. Los únicos ingresos no financieros que bajarán son los de tasas y precios públicos, con los que se recaudarán 6,40 millones de euros menos que este año (un 6,6 por ciento menos), aunque su peso relativo en el conjunto de ingresos es bajo, ya que tan solo representa el 2 por ciento del total (90,37 millones).

Cladera ha recordado que para la cifra total de los Presupuestos hay que sumar al techo de gasto la deuda, que rerpresentará unos 1.000 millones, entre otros aspectos. En este sentio la consellera ha precisado que el próximo año el Govern no agotará su capacidad de endeudamiento autorizado en unos 200 millones.