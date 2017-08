El Govern duplica la ecotasa y prevé recaudar 120 millones el próximo año

El Govern cerró ayer con los partidos del Pacto el acuerdo para duplicar el impuesto de turismo sostenible, lo que permitirá recaudar el próximo año 120 millones de euros, según resaltaron el vicepresidente y conseller de Turismo, Biel Barceló, y la consellera de Hacienda, Catalina Cladera. La modificación, que se incluirá en la Ley de Presupuestos para el próximo año y entrará en vigor el 1 de enero, duplica todas las tarifas establecidas para las distintas clases de establecimientos turísticos, de tal modo que la más habitual (hoteles y apartamentos de cuatro estrellas y tres estrellas superior) será de 3 euros por persona y día de estancia. Entre los cambios que se introducirán está el que los cruceros ya no se verán exentos de pagar durante las doce primeras horas de estancia en los puertos de las islas, lo que supondrá para las arcas autonómicas unos ingresos de 1,8 millones de euros, el doble que este año, según los cálculos del Govern.

Barceló y Cladera incidieron en que tanto la ocupación en establecimientos turísticos como el gasto turístico no sólo no se han visto negativamente afectados por el impuesto turístico sino que han aumentado, por lo que los temores de los hoteleros no se han cumplido. Así, la ocupación en establecimientos de las islas fue el pasado año del 79,1%, frente al 75,6% de 2015. Comparando los datos de ocupación de mayo de este año (el último mes del que el Govern dispone de cifras) con las del mismo mes de años anteriores también queda claro el aumento. Así el pasado mayo la ocupación fue del 70,2%, mientras que el mismo mes de 2016 fue del 69,5% y en mayo de 2015, del 61,6%.

En lo que se refiere al gasto turístico, según la encuesta de Turespaña ha aumentado en el segundo trimestre de este año en Balears un 6% de media por día y persona respecto al mismo período del pasado año, mientras que la media estatal ha permanecido estable. En mayo, aumentó un 4,6% con respecto al mismo mes de 2016.

A ello Barceló añadió que los precios de los hoteles aumentaron en junio en Balears un 12,5 por ciento con respecto al mismo mes del pasado año, según la encuesta d e coyuntura turística del INE. "No hay argumentos para ir contra una medida necesaria", afirmó el conseller de Turismo quien calificó de "muy prudente" la subida de este impuesto que desde su aplicación y hasta este año habrá supuesto unos ingresos de unos 100 millones de euros para la Comunidad.

El incremento del impuesto turístico se aplicará tanto para la temporada alta (entre mayo y octubre) como para la baja, manteniendo las bonificaciones actuales a los menores de 16 años, que no pagan el impuesto, y las reducciones a partir del noveno día de estancia. Barceló precisó que se había renunciado a alargar la temporada alta, ya que "puede que en Mallorca tuviera sentido hacerlo", pero no en las otras islas.

El acuerdo sobre la ecotasa se cerró un día antes de la aprobación por parte del Govern del techo de gasto para el próximo año, dato necesario para la elaboración de los presupuestos de la Comunidad. En lo que se refiere a la posibilidad de aprobar un impuesto sobre los coches de alquiler, Cladera dijo que el Govern está "estudiando medidas para controlarlo, también de carácter fiscal", pero que aún no se ha adoptado una decisión.

Críticas



La decisión del Pacto de duplicar la ecotasa provocó ayer mismo las críticas de la oposición (PP, Ciudadanos y El Pi) y de la CAEB cuya presidenta, Carmen Planas, afirmó que esta medida "supone un recorte a la competitividad de Balears como destino turístico". Planas consideró que "cualquier aumento de la presión fiscal conlleva un freno a la inversión y un perjuicio al desarrollo económico y social de nuestra Comunidad" y calificó de "error estratégico" la subida de la ecotasa.

El presidente del PP balear, Biel Company, declaró que "es el momento de rebajar los impuestos" y por lo tanto rechazó la subida. "Ya dijimos desde el principio que este impuesto se utilizaría para cuadrar presupuesto y, en este caso, se utiliza también como medida disuasoria contra el turismo, incidiendo en la fobia del Govern contra el turismo", dijo Company. El líder de El Pi, Jaume Font, calificó de "precipitada y arriesgada" la subida y acusó al Govern de estar "poniendo en peligro al turismo", mientras que Xavier Pericay, portavoz de Ciudadanos dijo que . "si lo que quieren (el Pacto) es una regulación con la que sólo podrán venir los que tienen dinero, que lo digan".

Frente a ellos, los partidos del Pacto mostraron su "satisfacción" por un aumento que "permite actuar sobre los impactos negativos del turismo en Balears", según David Abril (Més) y que supone "un paso más hacia la justicia social", en palabras de Alberto Jarabo (Podemos).