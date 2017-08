El Govern duplica la ecotasa y prevé recaudar 120 millones de euros en 2018

El Govern ha cerrado esta mañana con los partidos del Pacto el acuerdo para duplicar el impuesto turístico, lo que permitirá recaudar el próximo año 120 millones de euros, según han resaltado el vicepresidente y conseller de Turismo, Biel Barceló, y la consellera de Hacienda, Catalina Cladera. La modificación, que se incluirá en la Ley de Presupuestos para el próximo año que se aprobará a finales de diciembre y entrará en vigor el 1 de enero, duplica todas las tarifas establecidas para las distintas clases de establecimientos turisticos, de tal modo que la más habitual (hoteles y apatamentos de cuatro estrellas y tres estrellas superior) será de 3 euros por persona y día de estancia. Entre los cambios que se introducirán está el que los cruceros ya no se verán exentos de pagar durante las doce primeras horas de estancia en los puertos de las islas, lo que supondrá para las arcas autonómicas unos ingresos de casi 2 millones de euros, el doble que este año.

Barceló y Cladera han incidido en que tanto la ocupación en establecimientos turísticos como el gasto turístico no sólo no se han visto negativamente afectados por el impuesto turístico sino que han aumentado, por lo que los temores de los hoteleros no se han cumplido. Así, frente al 75,6 por ciento de ocupación en establecimientos de las islas en 2015, el pasado año fue del 79,1 por ciento. En lo que se refeire al gasto turístico, según la encuesta de Tourespaña ha aumentado en el segundo trimestre de este año en Balears un 6 por ciento de media por día y persona, mientras que la media estatal ha permanecido estable.

El acuerdo para la subida del impuesto turístico se ha cerrado un día antes de la aprobación por parte del Govern del techo de gasto para el próximo año, dato necesario para la elaboración de los presupuestos de la Comunidad.