"Bebed tanto alcohol como podáis"

El turista de borrachera no va a renunciar a la botella tan fácilmente. Reino Unido está en pleno debate sobre la posibilidad de reducir -o incluso prohibir- el consumo de alcohol en los vuelos, alarmado por el notable aumento de incidentes con pasajeros borrachos especialmente en los trayectos que lo conectan con Palma, Eivissa y Alicante. Sin embargo, hay muchas reticencias a aceptar restricciones tal como ha puesto de manifiesto un reportaje publicado por The Guardian titulado "Los pasajeros reaccionan a las restricciones de alcohol: 'Bebed tanto como podáis'".

El rotativo entrevista a varios jóvenes británicos en un pub ubicado en la Terminal 3 del aeropuerto de Manchester que ese día tiene programados vuelos a Alicante, Eivissa, Málaga y Dublin. "Son las seis de la mañana y el Lion&Antilope está atestado. Cada silla está ocupada, cada mesa llena de alcohol y cada camarero sirve bebidas a los ansiosos clientes por una pinta -o tres", relata 'The Guardian'.

Los testimonios no dejan lugar a dudas: no entienden por qué hay que restringir el alcohol. Y mucho menos la anunciada iniciativa de Ryanair de limitar a dos el número máximo de bebidas que servirán en sus vuelos. "Cuando llegas allí, ya has bebido; así que estás preparada para llegar al hotel, dejar las maletas y salir", relata una joven británica de 19 años que se dispone a viajar a Eivissa.

Reino Unido ha empezado a tomarse en serio los problemas ocasionados por los excesos etílicos en los viajes después de que la BBC emitiera este verano un reportaje en el que desveló una cifra demoledora: el número de detenciones de personas ebrias en aeropuertos del Reino Unido se ha duplicado en solo un año. En total, hubo 387 detenidos entre febrero de 2016 y febrero de 2017. Un año antes se habían registrado 255 arrestos.



"Clubs nocturnos en el cielo"



El programa de la cadena británica ponía de manifiesto que más de la mitad del personal de la tripulación de cabina preguntados admitió haber sido testigo de comportamientos conflictivos por parte de pasajeros en estado de embriaguez en aeropuertos británicos. Uno de cada cuatro reconoció haber sido víctima de abuso físico por parte de algún pasajero borracho.

Asimismo, algunos de los miembros de tripulación encuestados aseguraban que los vuelos a Eivissa, Alicante y Palma se habían convertido en "clubs nocturnos en el cielo".

El reportaje de The Guardian detalla que algunos de los clientes del Lion&Antilope consumen Vodbulls, una potente mezcla de Vodka y Red Bull, junto con cervezas, vinos, chupitos y otros licores.

Otro cliente consultado propone un "boicot" a Ryanair por su decisión de limitar el alcohol en sus vuelos: "Es una tontería. Si no armas ruido, no hay necesidad de restringirlo".

El documento del rotativo británico también pone de manifiesto los enormes beneficios que el aeropuerto de Manchester genera por la venta de alcohol en sus instalaciones. Y termina realizando un nuevo sondeo entre los clientes del pub que están a punto de embarcar para pasar unos días de sol, playa y fiesta en Eivissa o Alicante.

"Bebed tanto como podáis", animó un pasajero de 25 años a sus amigos. Uno de ellos también dio su punto de vista sobre el debate. "Piensa en el número de incidentes relacionados con el alcohol que hay en comparación con la cantidad de gente que pasa cada día por un aeropuerto. Por un par de idiotas que no pueden aguantar la cerveza, no vas a castigar a todo el mundo", reflexionó este joven.