PP y C´s aplauden que el juez frene el rescate del túnel de Sóller

Partido Popular y Ciudadanos se han mostrado de acuerdo con la decisión judicial que impide al Consell rescatar el Túnel de Sóller el próximo día 1 de septiembre. Mientras que el PP se conforma con que la decisión última de adopte cuando se conozca el precio final de la operación, Ciudadanos exige al organismo insular que aborte la operación y espere a que concluya la concesión dentro de cinco años.

El portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Mauricio Rovira, considera una decisión "positiva y prudente" la acordada por un juzgado de mantener la suspensión. Rovira ha manifestado que cree "deseable" que la decisión judicial se mantenga al menos hasta que se sepa "cuánto costará", ha asegurado sobre la tramitación del rescate del túnel por 17,4 millones de euros.

Después de que el Consell de Mallorca anunciara ayer que presentará recurso de apelación contra el auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Palma que ha confirmado esa cancelación cautelar, Rovira ha señalado que espera que la suspensión se mantenga. "Como mínimo, hasta que el juzgado decida la cuantía total del rescate y, por tanto, hasta que todos los mallorquines podamos saber qué nos costará realmente el deseo de Miquel Ensenyat por hacerse la foto más cara de la historia".

Rovira ha reiterado la posición del PP, que se opone al rescate de la concesión: "No existe ninguna urgencia por tener que rescatar una concesión que dentro de cinco años no nos costaría un solo euro", ha explicado. "No es lo mismo pagar los 17,5 millones que ofrece el Consell, que ya nos parecen muchos, que los 28 ó 30 que pueda reclamar la concesionaria".

El portavoz popular se ha mostrado partidario de que la suspensión "sea prolongada, ya que cada día que se retrase el rescate se tendrá que descontar del precio final, si es que finalmente se lleva a cabo". Rovira ha lamentado el tono utilizado el viernes por la consellera insular de Territorio e Infraestructuras, Mercedes Garrido, al analizar la decisión judicial y ha manifestado al respecto que "las situaciones de crisis deben abordarse desde la serenidad y no con salidas de tono que, definitivamente, no ayudan a deshacer un embrollo que puede salir por un ojo de la cara a todos los mallorquines".

Además, ha reprochado "la incapacidad de negociación y la inexistente voluntad de diálogo mostrada desde el primer día por este pacto de izquierdas, que han conducido el rescate del túnel a la actual situación".



Ciudadanos

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos (C's) en el Consell de Mallorca, Catalina Serra, ha pedido al gobierno del pacto en la institución insular que rectifique por "sentido común" y renuncie al rescate de la concesión del túnel de Sóller. "Si el pacte sigue adelante con este capricho se puede llegar a alcanzar la cifra de más de 30 millones, lo que a todas luces es una irresponsabilidad, solo por el mero hecho de llevar adelante una medida del todo populista".

"La justicia puede ahorrar a los mallorquines tener que llegar a pagar millones para que Ensenyat pueda ponerse una medalla", ha añadido Serra sobre el presidente de la institución. "Los ciudadanos serán los más perjudicados si el equipo de gobierno no es capaz de rectificar".