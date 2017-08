Las Kellys escriben su novela en Twitter

"Estamos limpiando la habitación de Manuel Bartual por 1,50 euros. Pasan cosas raras, el hotelero dice que no es nuestro jefe. Creemos que ha contratado a un doble para confundirnos..." La historia de Las Kellys ha comenzado con tanto misterio como el hilo viral del tuitero que tiene enganchado a medio Twitter.



Las camareras de piso también escriben su novela en la red social, pero aprovechan el modo ficción para exponer su dura realidad. Una ingeniosa forma de seguir reivindicando mejores condiciones laborales y "un trabajo digno", como lo han hecho con las manifestaciones del pasado viernes.



"El doble se llama Empresa Externa. Se parece mucho a nuestro jefe, siempre opina lo mismo. Estamos confundidas, vamos a investigar un poco", prosigue el relato de las trabajadoras que tienen que interrumpir la narración por la sobrecarga laboral.



"Todavía no hemos podido investigar, resulta que nos han metido hasta 30 habitaciones hoy. Estamos abanicando a una compañera q se ha desmayado", continúa la historia en la que el "doble del jefe" las tiene "muy preocupadas".





La Desmayada está mejor... Buf, no había comido ni bebido nada en todo el día. Le hemos dado un zumo de piña fresquito. Ha bebido R(i)OBA: pic.twitter.com/dssl9Yb0iE

Ya me he acostado, estoy agotada. Además tengo tantas dudas...



Me acaba de sonar el móvil. Es un WhatsApp. ¿Quién será?



Lo estoy mirando. pic.twitter.com/EHQ485o57B