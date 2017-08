Miquel Puig: "No tiene perdón de Dios que Lleida sea más rica que Balears"

-Para que se haga cargo del tipo de entrevista: "¿Habrá un antes y un después de la turismofobia?"

-Seguro que sí, y no solo por la primera manifestación de un sentimiento latente desde hace tiempo. Las razones de fondo de la turismofobia son reales y van a más. Se ha cuestionado el dogma de que más turistas es mejor que menos.

-La turismofobia no surge por generación espontánea.

-La turismofobia responde a un sentimiento popular, real, creciente y extenso. No es una construcción.

-Confieso que algún día he sido un poco turismófobo.

-Todos hemos visto alguna vez dos cosas, o bien el comportamiento incívico de un turista o las consecuencias de la saturación aunque se comporten de modo cívico.

-Rajoy atiza la turismofobia contra el nacionalismo.

-Contra el nacionalismo catalán sirve todo, pero este aprovechamiento es una norma general en la política española, un poco cainita. No le daría más importancia.

-Si hemos de ser amables con el turista, será cobrando.

-Hemos de ser amables con todo el mundo, con todo el que nos encontramos por la calle. Sin diferencias.

-Usted ha descubierto al mundo que el turismo no enriquece a Mallorca.

-Pongo de ejemplo a Balears. Escribí un libro que utilizaba estadísticas de Sa Nostra que distinguían por islas, y la renta per cápita menorquina era superior a la ibicenca.

-Habitaciones a mil euros diarios, empleados a treinta.

-Efectivamente, y con sueldos mileuristas, la renta per cápita será baja.

-Fuimos los más ricos, ¿cuándo se fastidió todo?

-En 1985, Balears tenía el PIB per cápita más alto de España, y ha descendido a la séptima posición. ¿Cuándo y por qué? Del convenio inicial homologable con Europa se pasó a la mano de obra más barata, y con la reforma laboral de 2012 se contrata fuera de convenio.

-Amenaza a los catalanes con un futuro a la mallorquina.

-A la ibicenca, donde la mayoría no puede pagar los alquileres. El único que gana en todo esto no es el hotelero, es el propietario inmobiliario. Y el ciudadano que no pertenece al sector se encuentra con una subida del alquiler y con servicios públicos saturados y degradados, al ser utilizados por quienes no pagan impuestos para sostenerlos.

-"No queremos ser los camareros de Europa", me dijo el director de un gran periódico catalán.

-Barrios enteros de Barcelona van camino de esto, sin duda. Sin embargo, no me importa ser camarero de Europa, puede ser mejor que pasante de un despacho de abogados o cajero de supermercado. Es un oficio digno, lo importante es cuánto cobra y cuáles son sus condiciones.

-Usted compara a Lleida con Mallorca.

-Para un público español y catalán, es significativo compararlas, porque son cercanas geográficamente y carecen de recursos naturales. Pues bien, la agricultura de regadío leridana da más que el turismo. No tiene perdón de Dios que Lleida tenga una renta per cápita superior a Balears.

-Hay que diversificar pero, ¿hacia qué actividad?

-No me creo el mito de la diversificación, no lo utilizo nunca. Cada uno ha de hacer lo que sabe, y hacerlo bien. Cataluña necesita más industria y mejor turismo. Propondría lo mismo para Balears, pero no tiene nada malo que Eivissa se concentre en el turismo.

-A lo mejor no servimos para otra cosa.

-No intentes hacer lo que no sabes hacer.

-Los hoteleros se creían los reyes del negocio.

-Supongo que sí, en Barcelona y en Palma. Eran un lobby poderoso. Con los apartamentos turísticos, están en entredicho.

-¿Sin ´airbnb´ esto no hubiera pasado?

-Airbnb no tiene la culpa de nada, solo ha acelerado el proceso. Si no hubieran sido ellos, hubiera sido otra plataforma.

-¿Qué países han sabido graduar su turismo?

-Siempre pongo como ejemplo a Austria y Suiza, los auténticos líderes del turismo europeo. ¿Por qué? Porque mientras aquí el establishment predica que los convenios colectivos son una rémora y postula el libre mercado, allí son sagrados. Esta es la clave.

-¿Cuántos turistas sobran en Balears?

Seguramente sobran muchos. Hay que calcular cuántos turistas se pueden sostener si todos cobramos un salario digno durante todo el año.

-¿Qué sucederá cuando los jóvenes descubran que pagan pensiones superiores a sus sueldos?

-Que iremos a un conflicto generacional muy importante. Los jóvenes están siendo perjudicados por los precios del alquiler. Y las pensiones están cada vez más desproporcionadas respecto a los sueldos. Hemos decidido ser un país de salarios bajos, y proteger a los pensionistas.