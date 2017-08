Los musulmanes de Mallorca condenan?los atentados en Cataluña

La comunidad musulmana de Mallorca, que cuenta con 34 mezquitas en toda la isla y unos 40.000 miembros aproximadamente, mostró ayer su "condena enérgica y rechazo" a los atentados de Barcelona y Cambrils del jueves pasado. Su portavoz, el imán Yousef Jouihri, declaró que están "totalmente en contra del terrorismo" en una rueda de prensa realizada en la sede de la comunidad en Palma.

Jouihri explicó que en el Corán, el texto sagrado de los musulmanes, se dice que "matar a una persona es como matar a la humanidad entera", por lo que el terrorismo "respresenta lo opuesto al Islam". "Esto deben saberlo los tontos y los locos que actúan violentamente en nuestro nombre", aseguró el portavoz.

El imán afirmó rotundamente que "el Estado Islámico no representa a la comunidad musulmana". "Detrás de grupos como estos hay gente con dinero que tiene intereses materiales y políticos en zonas como Oriente Próximo. No sabemos quiénes son", criticó.

En esta línea, pues, Jouihri lamentó las relaciones entre musulmanes y terroristas que se producen con facilidad. "Hay una guerra abierta contra nosotros. Por ejemplo, una vez arrestaron a un hombre y la gente aseguró que era imán, pero resultó que era del Mossad (agencia de inteligencia de Israel)", explica. También añadió que "cuando un cristiano mata a mucha gente, como en Noruega, no se le considera terrorista, en cambió si es un árabe quien comete este error sí". "El Islam no tiene nada que ver con el terrorismo. El terrorismo es terrorismo, y punto", afirmó el imán.

Sobre el presunto adoctrinamiento que reciben algunos jóvenes por parte de supuestos imanes, el portavoz de la comunidad musulmana mallorquina aseguró que están "totalmente en contra". "Estos chicos ni siquiera rezan. Es decir, si no rezan no son musulmanes. Es más, si hacen lo contrario a lo que dijo el Profeta (es decir, si matan gente) no son musulmanes", explicó.

Jouihri indicó que si encuentran "algún supuesto imán que no sea 'adecuado', este será expulsado inmediatamente". Esto es porque hay imanes sin título y con antecedentes penales que son los presuntos culpables de la radicalización de los jóvenes. "En las mezquitas no pedimos que nos enseñen ni el título ni sus antecedentes. En cuanto al título, somos capaces de saberlo escuchando su discurso. Por lo que hace a los antecedentes, lo que hacemos es pasarle el nombre del individuo a las autoridades para que sean ellas quien investiguen", explicó. Aun así, el portavoz también añadió que parte de la culpa de la radicalización "la tiene internet, que no tiene un buen control".

Sobre este tema, la comunidad musulmana de Mallorca desconoce si el supuesto imán de Ripoll ha estado en Mallorca.

La comunidad musulmana de Mallorca está convocada para una concentración el viernes a las 19:00 en Plaza España para ofrecer el apoyo a las familias de las víctimas y mostrar el rechazo a los terroristas. Aun así, " aun no es seguro que se lleve a cabo", según informó Jouihri, debido a la coincidencia con la fiesta del cordero.