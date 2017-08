Las empresas de telefonía e internet logran que hasta los mallorquines reclamen

Consumo. De las 4.100 reclamaciones presentadas desde enero, la mayoría (800) tienen relación con servicios de internet y telefonía móvil, por conflictos con la permanencia o dificultades para tramitar la baja, entre otros motivos

"Hola, buenas tardes, le llamo de GuachiPhone, ¿puedo hablar con el titular de la línea?". Quien no ha recibido esta llamada, es que no tiene teléfono móvil. Y afortunado es el que no conoce los conceptos 'portabilidad', 'permanencia' o 'penalización' o el que no ha tenido que escuchar una y otra vez una sintonía que en otra circunstancia sería jovial, pero que a base de repetición se torna infernal.

Las aventuras y desventuras de los trámites relativos a la contratación (y sobre todo la 'descontratación') de servicios de telefonía e internet están entre las conversaciones habituales de las oficinas, los bares, las reuniones familiares: "Y tú de qué compañía eres, y a ti que te cobran, y no te han hecho ninguna jugada extraña, pues yo pedí la baja y me siguieron cobrando, pues a mí me dijeron que sería todo por 30 euros y al final pago 50, pues a mí..."

Esta indignación cada vez pasa más de la queja verbal y de la batallita y el desahogo, a la movilización administrativa: de las 4.100 reclamaciones que ha recibido Consumo desde enero, la mayoría (800) han sido por cuestiones relacionadas con telefonía móvil, internet y TDT. Los mallorquines van superando el tanmateix a base de intentos frustrados de tramitación de bajas y de cobros inesperados.

Francesc Dalmau, director general de Consumo, constató ayer a este diario que en general los isleños "no son mucho de protestar", pero apreció que esta tendencia está cambiando y los consumidores de Balears están "cada vez más concienciados de la importancia de reclamar". Cree que los años de crisis fortalecieron la actitud insular en este sentido: "Aprendimos a no dejar pasar ni una".

También es cierto que ahora es más fácil que nunca reclamar: desde este año se puede poner una queja por internet (sin necesidad de DNI electrónico, las 24 horas y los 365 días del año) a través portalconsum.caib.es. Así, en los primeros siete meses de 2017 se han duplicado las reclamaciones por vía telemática, que han pasado de 209 en el 2016 a 405.

En el tema de la telefonía móvil, las reclamaciones más habituales, explicó Dalmau, giraron en torno a dificultades o desacuerdos por los contratos de permanencia o problemas con las empresas que, "siguiendo tácticas comerciales heavys", le dicen al consumidor que "le arreglarán todo" lo relacionado con su vieja compañía y él no tendrá que preocuparse de nada: "Luego resulta que te tramitan la portabilidad del móvil y de internet, pero la fija te la dejan y el primer mes pagas a las dos compañías", narra Dalmau. El roaming también ha generado quejas.

"Todos usamos móvil, es normal que sea lo que genere más quejas", concluyó el director general, que apreció un cierto cambio a mejor en las compañías: "Están muy centrados ahora en fidelizar a los clientes y las campañas ya no son tan agresivas", consideró, "y además las plataformas de captación de clientes 'están volviendo' en vez de estar localizadas en otros países". En su web, Consumo ofrece una guía con los derechos de los usuarios de telecomunicaciones.

Dada la insularidad, el sector del transporte aéreo fue el segundo que más quejas generó (644), aunque ha vuelto a descender tras el pico que generaron los retrasos de Vueling en junio y julio de 2016. La venta y reparación de electrodomésticos supuso 228 quejas mientras que 173 fueron por motivadas por cuestiones financieras. Dalmau razonó que la devolución de las 'cláusulas suelos' ha generado muchas quejas y recordó que tienen un convenio con el colegio de Abogados y el de Economistas para informar a los consumidores sobre este tema.