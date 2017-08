Podemos: la batalla por el liderazgo

El relevo de Jarabo. El 5 de octubre Podemos tendrá en Balears un nuevo liderazgo, para el que se anuncian incluso cinco candidaturas, aunque la de Tomás Fernández cuenta con pocas opciones. De ellas, sólo hay dos caras visibles y con suficientes partidarios para tener posibilidades: las de la portavoz parlamentaria Laura Camargo y de la diputada menorquina Mae de la Concha, esta última con el apoyo de Alberto Jarabo.

La batalla por el liderazgo de Podemos en Balears se dirige cada vez más a un enfrentamiento entre la portavoz parlamentaria, Laura Camargo, y la diputada menorquina Mae de la Concha, esta última con el respaldo del todavía secretario general, Alberto Jarabo, y sus partidarios. Cuando falta aún mes y medio para las votaciones en las que los afiliados del partido en las islas eligirán a su nueva líder, en el partido se da por hecho que en la práctica la elección será entre las dos políticas, aunque sean cuatro las candidaturas anunciadas o cinco si finalmente Tomás Fernández da el paso.

De hecho, Camargo, con la candidatura Construim Podem, y De la Concha, con la candidatura Amb Mae Podem, son las que con más claridad optan al cargo. La tercera candidatura, Som Bases, tendría fuerza en Menorca, con la vicepresidenta del Consell de Menorca, Cristina Gómez, como su cara más visible aunque aún no se ha desvelado a quién presentarían para la secretaría general. Som Bases nació como una escisión de Manifest de Sineu, que también ha anunciado la candidatura El Podem que Volem sin presentar un aspirante a la secretaría general.

Tanto Som Bases como el Manifest de Sineu son críticos con la gestión de la actual dirección, lo que implica que en el caso de intentarse algún tipo de convergencia entre candidaturas Camargo tendría más facilidad para aglutinar que la jarabista De la Concha. Por el momento, miembros del equipo de la portavoz parlamentaria ya se han reunido con miembros del Manifest de Sineu con el fin de analizar el nivel de coincidencia en cuanto a las propuestas.

De estos encuentros, la candidatura de Camargo plantea que los documentos que se debatirán para la asamblea del partido incluyan el fomento de la democracia interna en el partido, con más consultas y participación presencial de los militantes, convertir la apuesta por la protección del medio ambiente y la lucha contra la burbuja turística en un elemento central del documento político, y garantizar la independencia de la comisión de garantías del partido. Desde el equipo de Camargo prevén reuniones similares con Som Bases y la candidatura de De la Concha, aunque aun no se han concretado fechas.

Estos encuentros no tienen por qué traducirse en la retirada de candidaturas, aunque en algunos casos sí puede facilitar una aproximación. No es el caso de De la Concha, para quien el apoyo de los jarabistas le garantiza posibilidades de dar la batalla, a pesar del músculo que exhibe Camargo. La diputada menorquina por ahora se está ciñendo al calendario para la asamblea (en estos momentos se encuentran en la fase de redacción de documentos y hasta el 23 de septiembre no se proclamarán las candidaturas definitivas) y no ha mantenido contactos con sus posibles rivales.

Desde la dirección nacional, mientras, se asegura neutralidad en el proceso en Balears, o al menos así se lo prometió hace dos semanas Pablo Iglesias a Camargo, dejando que sean los partidarios de las aspirantes los que dediquen sus esfuerzos durante el próximo mes y medio para aumentar sus apoyos entre los militantes.