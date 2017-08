Toda la playa contra las colillas

Medio Ambiente. Tras su éxito global, 'No más colillas en el suelo' ha llegado a Mallorca. Su fundador en Barcelona, el mallorquín Miquel Garau, acudió ayer a la playa de Ca'n Pere Antoni y con la ayuda de más de una treintena de personas de todas las edades y procedencias limpió todas las colillas visibles. El ayuntamiento de Palma también asistió a esta jornada aportando el material necesario para seguir adelante.

El movimiento 'No más colillas en el suelo', fundado en Barcelona por el mallorquín Miquel Garau está en crecimiento continuo y el éxito que consiguió ayer en Ca'n Pere Antoni lo demuestra. Más de una treintena de personas se unieron para llevar a cabo una limpieza masiva de colillas en esta playa de Palma durante más de una hora. "La respuesta al evento 'No más colillas en las calas y playas de Mallorca' ha sido todo un éxito", declaró Garau durante el transcurso de esta jornada.

Personas de todas las edades y de todas las procedencias, incluso turistas, se equiparon con un recipiente de plástico y se dedicaron a recoger todas y cada una de las colillas que se encontraron entre la arena. "Esto es un cenicero gigante", comentó una pareja mallorquina que llenó cuatro vasos de medio litro con esta basura.

Miquel Garau aseguró que "así se puede llegar a cambiar el mundo". "Es una pequeña acción muy fácil que no parará de crecer hasta que los fumadores ya no tiren sus colillas al suelo", explicó mientras sostenía una garrafa con unos diez litros de colillas. "Estos 5.000 filtros (diez litros) que llevo aquí los he recogido ¡solo en dos días!", comentó el activista medioambiental.

Más allá del apoyo popular que recibió ayer en Ca'n Pere Antoni, 'No más colillas en las calas y playas de Mallorca' también obtuvo la ayuda de diversas entidades medioambientales e incluso del ayuntamiento de Palma. El coordinador general de Ecología de Cort, Josep Maria Rigo, asistió a la jornada de limpieza y ofreció bolsas y guantes de plástico para facilitar este trabajo, además de su ayuda. "Es una muy buena iniciativa que el ayuntamiento tenía que apoyar ya que pretende mantener limpias nuestras playas", indicó Rigo.

Si se encuentran tantas colillas en el suelo de las ciudades y en las playas es porque "los fumadores tienen impunidad y falta de conciencia". Sobre la impunidad, el coordinador de Ecología explicó que "existe una ordenanza municipal que sanciona esta actividad de dejar basura en la playa, pero es difícil de aplicar por falta de personal".

Pero la falta de conciencia tiene "fácil solución". "Este movimiento está para eso. Además, no creo que sea tan difícil llevar un cenicero portátil hermético encima si eres fumador", apuntó Garau.

'No más colillas en las calas y playas de Mallorca' se reúne hoy en Palmanova para seguir. Aun así, su fundador explica que lo importante es que "cada persona vaya a su playa preferida y haga limpieza". "También la gente debe guardar sus colillas para compartir imágenes en Facebook y juntarlas todas el próximo día 24 en el Parc de la Mar, donde haremos una foto de denuncia", añade.