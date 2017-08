Mallorca Blue denuncia la desaparición de las praderas de posidonia de la Bahía de Palma

En los años sesenta las aguas de la costa de Palma eran cristalinas, los peces abundaban y los pescadores obtenían grandes capturas. Las praderas de posidonia se extendían por la bahía aún azul. Pero en los últimos años, el ecosistema marino de la bahía de Palma ha sufrido serios problemas de contaminación. Can Pere Antoni, es Molinar y Portals Vells han visto como sus praderas de posidonia han desaparecido para siempre.

Las playas de la bahía de Palma se ven inundadas de embarcaciones que anclan en la posidonia. "En los últimos años este problema se ha incrementado notablemente y el proceso parece imparable", lamenta Mallorca Blue en un vídeo que ha difundido en su página de Facebook. El colectivo naturalista afirma también que el vertido de aguas mal depuradas al mar, como los ocurridos en la playa de Can Pere Antoni, es otra de las causas de por qué la posidonia ha desaparecido de estos lugares.

En las playas de la Bahía de Palma se pueden encontrar plásticos y desechos incinerados y, además, los residuos de las obras del puerto terminaron incinerados y volcados en mar. Mallorca Blue presentó una denuncia, pero aseguran que "continúan llegando residuos en las playas dos meses después de la denuncia".

El colectivo naturalista está molesto con la autoridad portuaria por no aplicar el protocolo de calidad ambiental que suscribió con AENOR. Y se preguntan: "¿Por qué no se han retirado toda la basura que causó la obra del puerto?", y "¿Cómo han podido permitir que se deteriore tanto la calidad de las aguas y el ecosistema marino de la Bahía de Palma en los últimos años?". Tanto Mallorca Blue como los bañistas que acuden a estas playas no dan crédito "cómo puede estar ocurriendo esto".

Además, critican duramente el Ayuntamiento por "ofrecer esta mala imagen de Palma y engañar a la gente poniendo banderas azules", como en la playa de Can Pere Antoni. El colectivo naturalista muestra su enfado a través de sus red social, como Facebook, donde se pueden encontrar varios vídeos mostrando la realidad de la Bahía de Palma.

"Hay municipios que quieren hacerlo bien y es un descrédito para ellos", comenta Josep Marc Aznar, locutor del vídeo de Mallorca Blue. Este problema causa que los bañistas estén indignados y los turistas desolados. Desde el colectivo naturalista reiteran que existen recursos, tecnologías y conocimientos para evitarlo pero que no se hace nada al respecto.

La grave contaminación de la Bahía de Palma parece que no tiene fin, por el momento. En muchas zonas del mar se pueden observar capas de color marrón. Mallorca Blue manifiesta que hay que empezar a reducir la contaminación de las aguas de la zona porque si no el problema será insostenible.