El Govern afirma que Urdangarin le causó "un daño reputacional"

"Esta acusación particular (el Govern balear) no solo no obtuvo ningún beneficio de la celebración de dichos contratos (los foros organizados por Iñaki Urdangarin en 2005 y 2006 y la llamada Oficina del Proyecto del equipo ciclista Illes Balears), si no que el perjuicio de haber contratado (a Iñaki Urdangarin) por ser vos quien sois (...) no solo es el económico que aquí se reclama, sino también el reputacional para esta Comunidad Autónoma", argumenta la Abogacía del Govern en el recurso de casación ante el Tribunal Supremo. La Comunidad Autónoma también carga las tintas en esa casación contra el expresident del Govern Jaume Matas, al que acusa de dar carta blanca presupuestaria al exduque de Palma para "beneficiarse en su posición personal, social y política".

El recurso del Govern se ciñe solo a los delitos cometidos por los gestores y dueños del entramado Noós en Balears y pide que se aumenten las penas impuestas por la Audiencia Provincial para los principales implicados: Iñaki Urdangarin, Diego Torres y Jaume Matas.

Para el cuñado del Rey se solicitan 6 años de cárcel, frente a los 3 años y 2 meses que le impuso el tribunal por los delitos de Balears; a Diego Torres se le condenó a 3 años y 8 meses y se le reclaman 6; y para Matas se pide que su pena pase de los 3 años y 8 meses a 4 años de privación de libertad.

La acusación mantiene que Urdangarin recibió casi 2,5 millones de euros del Govern presidido por Matas por el único hecho de ser el yerno del entonces rey de España Juan Carlos I y la voluntad de congraciarse con aquel miembro de la Familia Real.

Respecto a la Oficina del Proyecto del equipo Illes Balears, el Govern postula que se trató de la comisión que el esposo de la infanta Cristina cobró por mediar en el patrocinio público con 18 millones al citado equipo.

"El precio de los servicios ni se puso en duda, ni se comparó con otros, ni se hizo un control sobre si eran ajustados o no a precios de mercado, porque la cuestión era dárselo a él, y solo a él, por ser quién era", afirma el escrito en relación a Urdangarin.



Sin discusión de Matas

Matas habría otorgado, "sin discusión" a Urdangarin la "comisión" de 300.000 euros que éste último reclamó por sus gestiones para fichar al Illes Balears (antiguo Banesto), sostiene el recurso.

Sobre los dos foros centrados en turismo y deporte que Urdangarin y Torres organizaron en 2005 y 2006 en Palma, con 2,3 millones de euros públicos más otros ingresos de patrocinadores privados, el Govern afirma que no tuvieron ninguna utilidad pública y que fueron la excusa para que sus patrocinadores se enriqueciesen a costa de los ciudadanos.

El recurso pide que los principales implicados sean condenados por malversación de caudales en vez de únicamente por prevaricación por esos foros y resalta que los Illes Balears Forum "no fueron una actividad abierta a los ciudadanos de las Balears, sino que solo acudieron a los mismos 120 personas, de las que dos tercios eran ponentes, y por rigurosa invitación".

De acuerdo con la acusación particular, el expresident Matas no se lucró personalmente con el dinero desviado, pero se benefició personalmente, política y socialmente al unir su imagen a la del exduque de Palma.