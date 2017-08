Consumo destruye más de 30.000 productos por ser peligrosos

La Inspección de Consumo de las islas ha inmovilizado durante los primeros siete meses del año 53.503 objetos por ser peligrosos para el usuario o por mostrar deficiencias en su etiquetado, de los que el 95% son juguetes y, consecuentemente, estar dirigidos a una clientela infantil. De este total, 30.255 han sido finalmente destruidos precisamente por la citada peligrosidad, mientras que el resto han podido retornar a las tiendas al haberse subsanado las deficiencias descubiertas.

De los objetos eliminados, 13.500 corresponden a spinners, tal y como adelantó Diario de Mallorca el pasado mes de julio. El motivo de su destrucción ha sido la facilidad con que se desprendían algunas piezas o podía extraerse la pila, lo que conlleva un riesgo de asfixia para los más pequeños en el caso de que se las lleven a la boca.

Si el 95% de los objetos inmovilizados durante los primeros siete meses del año han sido juguetes, el 5% restante han consistido en artículos de tipo industrial y eléctrico. En la lista de los primeros se incluyen también llaveros que reproducen pequeñas figuras, peluches que se venden como recuerdo de Mallorca o pequeños juguetes de diferentes formas que se suelen usar para las piñatas de las fiestas infantiles.

Desde la conselleria de Salud también se ha destacado que desde su Dirección General de Consumo se han publicado doce notificaciones en la Red de Alerta de Productos Industriales del ministerio de Sanidad. De estos doce avisos para la retirada de productos en el conjunto del país, ocho corresponden juguetes, dos a disfraces o artículos de broma y los dos restantes a pequeños electrodomésticos.

Los artículos para niños que se han incluido en la red de alerta son un juego de herramientas, uno de objetos de cocina, dos coches, una muñeca, un tablero de madera con letras extraíbles, un juguete ventilador con silbato extraíble y una pelota de goma antiestrés. Todos representan un riesgo de asfixia por los motivos anteriormente señalados. También se han retirado dos caretas de animales por ser inflamables y dos secadores de cabellos por el peligro de electrocución que conllevaban.

Hay que recordar que el director general de Consumo, Francesc Dalmau, ya había pronosticado hace algunas semanas que previsiblemente a lo largo de este año se procederá a la destrucción de más de 40.000 juguetes por el peligro que puede suponer para el usuario.

Respecto a los objetos que se inmovilizan pero que una vez subsanada la deficiencia pueden volver a comercializarse, el problema suele consistir en deficiencias en su etiquetado, como el no estar escrito en alguna de las dos lenguas oficiales del archipiélago, no aportar la información exigida en la normativa o no llevar el logotipo CE que demuestra que ha superado los controles pertinentes.

Colaboración con la Guardia Civil

El hecho de que Consumo haya contado durante este año con solo seis inspectores en Mallorca, uno en Menorca y otro en las Pitiüses explica el valor que sus responsables dan a la colaboración que se mantiene con otras Administraciones a la hora de detectar la presencia de objetos peligrosos para su comercialización en la isla.

En concreto, desde el citado departamento autonómico se valora especialmente el trabajo que se está realizando junto a la Guardia Civil, a cuya Patrulla Fiscal se han facilitado cursos de formación para el desarrollo de controles relacionados con esta materia.