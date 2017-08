Rajoy califica de "disparate" tratar "a patadas" a los turistas

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmó ayer en Palma que "tratar a patadas" al "turista que por fortuna viene" es "un disparate". En este sentido arremetió contra "grupos de extrema izquierda", en referencia a las actuaciones de protesta contra el excesivo turismo en Catalunya y Balears por parte de Arran, con las que dijo estar "radicalmente en frente y en contra". Rajoy, quien efectuó estas declaraciones tras despachar con el Rey en Marivent, añadió que él está "a favor del turismo y de los puestos de trabajo que crea".

"No se si hay que recibir al turista con un cartel de Bienvenido, señor turista, pero creo que lo que no se puede hacer es, al turista que por fortuna viene aquí, deja muchos ingresos y permite que muchos españoles puedan trabajar, tratarlo a patadas; eso me parece un disparate", declaró Rajoy quien insistió en su rechazo a "extremistas radicales que proliferan demasiado en este país".

Precisamente los buenos datos económicos que arroja el turismo fue uno de los temas que el jefe del Ejecutivo trató ayer con Felipe VI en el tradicional despacho en Marivent que celebran cada verano el presidente y el Rey (a excepción del pasado año). Sobre esta cuestión, resaltó que el sector representa el 13 por ciento del empleo total, con 2,5 millones de españoles que trabajan en este ámbito, y supone el 11 por ciento del PIB. Añadió que este año los datos del turismo son especialmente "alentadores" y resaltó que en los cinco primeros meses de 2017 la balanza por cuenta corriente es de un 9,1% más que en el mismo período de 2016.

Financiación



Por otro lado, Rajoy se refirió a la negociación para un nuevo sistema de financiación autonómica e hizo una llamada al "consenso" para que sea posible alcanzar un acuerdo en un año. Después de que el comité de expertos entregara al Gobierno su propuesta, con la que el Govern y el propio PP balear ya se han manifestado en contra, Rajoy afirmó que ahora "les toca a los políticos" y que el Gobierno "trabajará" para intentar que haya unanimidad. En este sentido, apeló a las comunidades autónomas a que, cuando se sienten a negociar este asunto, no lo hagan "con voluntad de tirarse los trastos a la cabeza" y actúen con "tino, finura y capacidad de hacer política".

En cuanto al nuevo Régimen Especial de Balears (REB) afirmó que está "esperanzado" en que se logre "un acuerdo representativo" con todos los partidos de las islas. "Trabajaré para ello", dijo Rajoy tras recordar que ya hay conversaciones entre el Gobierno central y el Govern y que el ministro Cristóbal Montoro se reunió recientemente con la consellera de Hacienda, Catalina Cladera, además de con la delegada del Gobierno, María Salom , y el presidente del PP balear, Biel Company.

Junto a estos asuntos, el presidente mostró su rechazo a la cogestión aeroportuaria que reclama desde hace años Balears, al considerar que el actual sistema de gestión es bueno y "las cosas no funcionan mejor porque intervengan muchos más". Para Rajoy, el modelo de gestión de los aeropuertos debe ser "exactamente el mismo" en todos los aeropuertos del país, incluyendo los de las islas.