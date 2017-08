El PSIB pide "hechos" a Rajoy y a Més le preocupa que quiera "más turismo"

El paso de Rajoy por Mallorca se ha saldado con más críticas que elogios. Los partidos que gobiernan en Baleares, PSIB y Més, han cargado contra el presidente del gobierno por las promesas y declaraciones realizadas tras su despacho con el Rey en el palacio de Marivent. Los socialistas baleares le piden "hechos concretos" sobre Régimen Especial y financiación y los econacionalistas le acusan de desconocer la realidad de las islas cuando afirma que su objetivo es "que haya más turismo" y reivindican la cogestión aeroportuaria.

Rajoy se refirió ayer al Régimen Especial de Balears (REB), del que afirmó que está "esperanzado" en que se logre "un acuerdo representativo" con todos los partidos de las islas. "Trabajaré para ello", dijo Rajoy tras recordar que ya hay conversaciones entre el Gobierno central y el Govern y que el ministro Cristóbal Montoro se reunió recientemente con la consellera de Hacienda, Catalina Cladera, además de con la delegada del Gobierno, María Salom, y el presidente del PP balear, Biel Company. "Hemos escuchado a Rajoy hablando de esperanzas y lo que necesitan en Baleares son hechos concretos", ha respondido hoy el nuevo portavoz del PSIB y conseller de Trabajo, Iago Negueruela.

Por otra parte, Negueruela también ha valorado la promesa del presidente de que llegue el nuevo sistema de financiación y ha asegurado que "la reforma del sistema de financiación no puede ser una nueva oportunidad perdida, Baleares no podemos seguir en el vagón de cola, somos los que más aportamos y los que menos recibimos", por lo que "necesitamos un nuevo sistema que no vuelva a perjudicar a las islas".

Mientras, lo que preocupa a Més es que Rajoy afirmara que su objetivo es "que haya más turismo". Para los econacionalistas, "Rajoy muestra una gran desconocimiento sobre la realidad de Baleares y de las políticas del actual Govern que tienen como objetivo la sostenibilidad". "Rajoy no tiene ningún sentido de responsabilidad, ni el mínimo cordura", ha señalado la coordinadora de Més por Mallorca, Bel Busquets.

Por lo que hace a la negativa de Rajoy a asumir la gestión compartida entre Madrid y Palma de los puertos y aeropuertos de las islas, Més ha reivindicado "avanzar hacia el autogobierno de nuestros aeropuertos y decidir sobre la reinversión de los beneficios generados, para poderlos destinar a reducir los impactos negativos sociales y medioambientales de la actividad turística. Así tendremos más probabilidades de no morir de éxito que actualmente con un gobierno español que sólo mira por sus intereses y olvida los isleños y las isleñas".