Caso Cursach: Identifican a 25 policías locales por asistir a las fiestas en la discoteca Tito's

Los investigadores de la trama policial manejan una lista de unos 25 nombres de agentes locales que habrían participado en las fiestas sexuales, con presencia de prostitutas y consumo de cocaína, que se organizaban en la discoteca Tito's, el local de ocio que pertenece al Grupo Cursach. Una lista que se basa en la identificación que han realizado, al menos, cinco testigos que han declarado dentro de las diligencias secretas que instruye el juez Penalva y el fiscal Subirán.

Precisamente, para profundizar sobre esta línea de investigación relacionada con estas fiestas, el juzgado citó ayer a diez policías que están siendo investigados por aceptar estos regalos. Los diez funcionarios, algunos de ellos en servicio en la actualidad, decidieron realizar una estrategia conjunta. Si bien la mayoría están siendo investigados desde hace tiempo en esta causa de corrupción, el juez únicamente iba a preguntarles si reconocían su presencia en estas orgías con prostitutas en la discoteca. Sin embargo, los investigados prefirieron guardar silencio. Se negaron a contestar a las preguntas de la acusación y únicamente lo hicieron a sus respectivos abogados. En todas estas respuestas negaron que hubieran asistido a dichas fiestas con prostitutas y drogas, financiadas por la empresa de Cursach.

Hoy también está previsto que comparezcan en el juzgado otra docena de policías locales que aparecen identificados como asistentes a estas bacanales. No parece que ninguno vaya a salirse de la estrategia conjunta que están marcando los investigados, que por consejo de sus abogados, han decidido que no van a contestar a las preguntas de la acusación mientras la investigación se mantenga bajo secreto, ya que no conocen el contenido de las pruebas que les implica en estos hechos.

La fiscalía dispone de la declaración de numerosos testigos (que no se conocen entre ellos), que no solo han confirmado la celebración de estas fiestas privadas, sino que han identificado, sin género de duda, a los policías que aceptaban esta invitación. No todos los testigos identifican a las mismas personas. Unos identifican a determinados policías y otros testigos señalan a otros funcionarios. Sin embargo, hay varios policías que han sido identificados por todos los testigos que han declarado en el juzgado. Cabe recordar que precisamente por dichas celebraciones privadas se detuvo en su momento al director de la discoteca, Jaime Lladó, así como a su antiguo jefe de sala. Ambos negaron los hechos, afirmando que no era cierto que se organizaran fiestas privadas para policías locales. Esta afirmación contradice las declaraciones de los testigos, que han señalado que se contrataban prostitutas para que satisfacieran los deseos sexuales de estos policías.