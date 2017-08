Sóller identifica al autor de los ánonimos al alcalde y a Miquel Ensenyat

El Ayuntamiento de Sóller ha identificado a la persona que está detrás de los mensajes anónimos que en las últimas semanas han llegado a los despachos del presidente del Consell, Miquel Ensenyat; y de los alcaldes de Palma y Sóller, Antoni Noguera y Jaume Servera, respectivamente.

Por la particular caligrafía, coincidente en los diferentes mensajes recibidos, así como por el contenido de las notas, el consistorio no ha tardado en encontrar al autor de los anónimos. Según el consistorio solleric, se trataría de un natural de la localidad, artista e implicado en diferentes movimientos ultraconservadores y tradicionalistas, si bien todavía no se han tomado ningún tipo de acciones contra él.



Contenido homófobo

Mientras que en el caso del presidente del Consell, la nota contenía insultos y mensajes homófobos, así como dibujos obscenos, en el caso de Servera, se le reprochaba la retirada de la cruz del monumento a los caídos ubicado en la Plaza de España de Sóller.

El alcalde de Palma, Antoni Noguera -como Ensenyat y Servera, también miembro de Més- y el director del Mallorca Gay Chorus, Joan Laínez, también han recibido anónimos esta semana con el mismo origen. Mientras que el edil palmesano recibió una carta con el mensaje de "rojo traidor", el responsable del grupo musical encontró pintadas de "rata marica" en su casa. Ninguno ha presentado denuncia.