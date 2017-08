Rajoy apela al consenso para lograr aprobar un nuevo sistema de financiación

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha apelado hoy al consenso entre los partidos, el Gobierno y las comunidades autónomas para lograr aprobar un nuevo sistema de financiación autonómica en un año.

En la rueda de prensa posterior a su encuentro con el Rey en el Palacio de Marivent, Rajoy ha confiado en que sea posible ese acuerdo y ha recordado que en la anterior legislatura no era el momento de emprender negociaciones sobre este asunto, porque la economía "iba mejorable" y había una situación de "prequiebra".

Ha recordado que la renovación del modelo fue acordado en la Conferencia de presidentes del pasado invierno y que el comité de expertos ya ha entregado al Gobierno su propuesta, por lo que "han cumplido con su parte".

"Ahora les toca a los políticos" ha continuado Rajoy, quien ha precisado que no se puede hacer un modelo en el que la votación se gane por un margen pequeños de votos, sino que el Gobierno va "a intentar trabajar para que haya unanimidad".

Rajoy ha advertido de que en esta cuestión los colores políticos pesan menos que las necesidades de cada comunidad autónoma.

Ha animado a que, cuando se inicien las negociaciones, las partes no "se sienten con voluntad de echarse los tratos a la cabeza" y les ha reclamado "buen tino, finura y capacidad de hacer política" para llegar a un entendimiento.

Respecto a un cambio del Régimen Económico y Fiscal (REF) para Baleares, el presidente ha dicho que "estamos hablando" con las autoridades de las islas y que le gustaría llegar a "acuerdo representativo" con todas las fuerzas políticas.

Rajoy ha sido preguntado por este asunto en la comparecencia que ha ofrecido en Marivent y ha recordado la reunión mantenida en Madrid recientemente sobre el REB del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y la consellera de Hacienda, Catalina Cladera.

También se ha referido a la visita al ministro del presidente del PP balear, Biel Company, junto a la delegada del Gobierno en las Islas Baleares, María Salom.

Rajoy ha confiado en que se llegue a un acuerdo sobre el REB que sea "representativo" de todos los partidos de Baleares y de sus ciudadanos.

Gestión de los aeropuertos

Mariano Rajoy, se ha mostrado partidario de que se mantenga el actual modelo de gestión de los aeropuertos españoles a través de la empresa pública AENA, a pesar de que haya comunidades autónomas, caso de las Islas Baleares, que exigen la cogestión.

El presidente ha sido claro sobre este asunto al mantener que el sistema de gestión debe ser "exactamente el mismo" en todos los aeropuertos españoles, incluidos los tres de Baleares.

Rajoy ha argumentado que el actual sistema lleva funcionando "cuarenta años y a ninguno de los partidos políticos que gobierna le ha parecido razonable modificarlo".

"Las cosas no funcionan mejor porque intervengan muchos más", ha considerado el presidente, para quien lo importante es que cada administración ejerza sus competencias.

A esto, Rajoy ha añadido que el sector turístico español está "funcionando muy bien", aunque haya algún aeropuerto como el de Barcelona que esté atravesando por "problemas".

Los aeropuertos de AENA, junto a otros factores, están contribuyendo a unas "excepcionales temporadas turísticas", ha señalado.



Ataques al turismo

El presidente también ha afirmado que parece "un disparate" tratar "a patadas" al "turista que por fortuna viene aquí" y, además, se ha posicionado "radicalmente en frente y en contra" de "algunas de las actuaciones de los grupos de extrema izquierda".

Rajoy se ha referido de esta manera a los distintos hechos que se han producido en los últimos días, tanto en Cataluña como en Baleares, en contra del turismo por parte de la agrupación independentista Arran.

"No sé si hay que recibir al turismo con un cartel de 'bienvenido señor turista' pero lo que no se puede hacer es, al señor turista que por fortuna viene aquí, tratarlo a patadas, me parece un disparate", ha dicho. "Estoy a favor del turismo y de los puestos de trabajo que crea", ha señalado para después añadir que no le gustan los "extremistas radicales que proliferan demasiado, por poco tiempo, en este país".

Asimismo, ha dicho que los datos turísticos son muy buenos ya que este sector "emplea a algo más del 13% de la población, a más de 2,5 millones de españoles y representa más del 11% del PIB". "Al turismo, hay que cuidarlo, mimarlo y tratarlo bien", ha reivindicado.