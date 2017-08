La saturación disuade a inversores inmobiliarios de comprar en Mallorca

Mallorca está de moda. La isla sigue batiendo récords de visitantes y también en el mercado inmobiliario de lujo, que atrae cada vez más extranjeros de elevado poder adquisitivo para vivir. Sin embargo, la sensación de saturación que denuncian los residentes, la empiezan a percibir también los compradores de viviendas de lujo. Una de las principales inmobiliarias del sector en las islas alerta de los primeros casos en que inversores echan atrás operaciones millonarias por la saturación que encuentran en temporada alta.

El mercado de estas viviendas de alto valor va viento en popa. Pese a que Mallorca bordea los límites de su capacidad, multimillonarios siguen encontrando en la isla la paz y calma que buscan. Lo constatan desde la inmobiliaria internacional Sothelby's. Su directora en la isla, Alejandra Vanoli, habla de precios de hasta 14.000 euros el metro cuadrado en la costa de la isla. De hasta 12.000 en el casco histórico de Palma y de hasta 8.000 en el interior de la isla. Sin embargo, alerta que en la inmobiliaria ya han tenido "algún cliente que no ha querido llevar adelante una compra por ver en verano la isla muy masificada". Y es que, un verano más, Balears volverá a alcanzar este año puntas de presión humana de más de dos millones de personas simultáneamente sobre un archipiélago que en invierno alberga 1,1 millones.

La sobreedificación no ayuda



"Lo que viene buscando el cliente extranjero es la localización, ese entorno paisajístico", explica Vanoli. No sólo preocupa al sector que este fenómeno pueda ir a más, sino que aseguran que el boom de la construcción de nuevas viviendas unifamiliares registrado en Mallorca, tampoco ayuda. "Sin duda, la sobreedificación no nos beneficia. No hay que construir a cualquier precio. El cliente busca exclusividad y privacidad", valora Alejandra Vanoli. ¿Hasta cuánto puede crecer la oferta de vivienda en la isla? "Es una pregunta que hay que hacerle a quien gobierna, que es quien da las licencias para construir", evita ir más allá la agente inmobiliaria.

No obstante, de momento, el éxito de Mallorca todavía beneficia al sector de las viviendas de lujo. Mientras para algún cliente lo que encuentra en la isla no corresponde con la imagen paradisiaca vendida, "por contrapartida, como la isla está de moda, hay otra gente a la que le atrae. Les gusta porque encuentran restaurantes, galerías y muchos sitios donde ir", celebra la responsable de Sotheby's en la isla. Entonces, ¿cuál es el camino? "Hay que encontrar el equilibrio", defiende Vanoli como fórmula para mantener el éxito del sector en la isla.

De momento, este verano la agencia ha batido su récord particular con la venta de una vivienda de 15 millones de euros. Y con numerosos compradores sondeando el mercado, los precios no parece que por ahora vayan a bajar. Al menos, no de momento.

Más de 150 chalés proyectados



En su catálogo, se vende una vivienda en Camp de Mar (Andratx) por hasta 48,5 millones de euros. 8.000 millones para los que todavía siguen convirtiendo los precios a las antiguas pesetas. "Es una casa especial", señala la responsable de la agencia, que recuerda que, en cualquier caso, el precio lo pone el comprador. Le siguen en el ranking, dos mansiones de 25 y 26 millones de euros.

Y no es la única agencia con estos precios. Numerosas inmobiliarias operan ahora mismo en la isla con valores que se mueven en estos márgenes. Los compradores van al alza y, de momento, esto se traduce en nuevos proyectos para los próximos años.

Como informó este diario, la mayoría de las nuevas viviendas que se proyectan en Mallorca están dirigidas a personas con elevado poder adquisitivo y no a cubrir las necesidades de los residentes. En los tres primeros meses de este año, los chalés volvieron a ser los inmuebles que acumulan un mayor volumen de visados por parte de los aparejadores, según el informe elaborado por su colegio profesional. En el primer trimestre de este año, los proyectos de unifamiliares ascendieron hasta los 177, superando así a los de plurifamiliares, fincas de pisos, con 145, y prolongando una tendencia al alza desde 2015.