Fabienne McLellan: "En Suiza hemos limitado la venta de casas a extranjeros"

„Para que se haga cargo del tipo de entrevista: "¿Se bañaría usted en cualquier playa mallorquina?"

„Lo haría. Están muy contaminadas y puedes ver un montón de plástico, un vertedero en Can Pere Antoni. Pese a estas inhibiciones, las temperaturas son tan altas...

„¿Dónde se sitúa OceanCare por comparación con Greenpeace?

„Nosotros buscamos menos la confrontación. Hacemos lobby, interactuamos, investigamos y trabajamos con organismos como Naciones Unidas. Tendemos a cooperar y a perseguir objetivos a más largo plazo que Greenpeace, aunque hemos colaborado con ellos.

„Tan inteligentes que son los delfines, y no distinguen el plástico de la comida.

„Emplean un ecolocalizador para encontrar comida, y una bolsa de plástico no es distinta de una esponja. Los delfines son depredadores, pero también las ballenas filtran cantidades inmensas de agua, y ya tienen microplásticos de menos de cinco milímetros en su grasa. O quedan atrapadas en el plástico, como las focas.

„¿Trump empeora el cambio climático?

„Desde luego no ayuda, si se tiene en cuenta que Estados Unidos es uno de los grandes contaminantes. Su decisión es una llamada de alerta, y hemos de dar un paso al frente. Su rechazo ha aumentado la sensibilidad ambiental. En una reciente conferencia auspiciada por la ONU, la delegación estadounidense no pronunció ni una palabra.

„Usted se define como "adicta al océano", nosotros no tenemos alternativa.

„Sin embargo, Suiza dispone de la mayor flota de un país sin costa. Nuestros lagos y ríos desembocan en el Mediterráneo, donde veranean los suizos, somos ambientalmente sensibles.

„Pensaba que todos los suizos eran impasibles.

„A veces soy demasiado apasionada para los suizos, pero esto no es para mí un trabajo, sino una vocación.

„Entenderá que los plásticos no sean ahora mismo nuestra prioridad.

„Hemos visto el enorme tráfico de cruceros o por avión, que no pueden limitar porque la competencia del aeropuerto es del Gobierno central. Buscamos empatizar con los mallorquines, nos gustaría haber hablado con los pescadores. Pero estamos ante una de las mayores amenazas medioambientales según la ONU. En 2050, los plásticos en el mar superarán en peso a los peces.

„Los centroeuropeos han trabajado duro para destruir Mallorca.

„Lo sé, vemos la televisión alemana y cómo compran las casas más caras que quedan fuera del alcance de los residentes. En Suiza, los rusos querían comprarlo todo, dejando ciudades fantasma que cambian la comunidad. Por eso hemos limitado la venta a extranjeros, y se les obliga a vivir allí.

„¿El plástico del mar acabará en nuestra mesa?

„Los mejillones, que también filtran el agua, se hinchan con los microplásticos y acaban liberando un cóctel tóxico de sustancias carcinógenas.

„¿Come usted pescado?

„No como pescado. Soy un 80% vegetariana y trato de llegar al cien por cien, solo pruebo la carne si me la ofrecen. Es una postura ética, no necesitamos esas proteínas.

„¿Comer un animal es un crimen?

„Desde la moral, es probablemente malo, pero entiendo a un país africano que no dispone de otra fuente de proteínas, y come animales para su supervivencia. Y no distingo entre un insecto y un delfín.

„Los ecologistas olvidan la bomba demográfica.

„No decimos que es necesario que haya menos gente en el planeta porque, si la alimentación se distribuye bien, hay suficiente para todos. La especie humana también tiene su justificación, con límites.

„Empeora el cambio climático, empeora la contaminación.

„Pero no es demasiado tarde, no desesperemos, aunque hemos de actuar lo antes posible. Disponemos de toda la ciencia, sabemos exactamente lo que pasa. Solo necesitamos pasar a la acción y recordar que nuestro comportamiento personal influye.

„El dinero de los países en vías de desarrollo obligados a explotar el medio ambiente está en Suiza.

„Es un argumento muy utilizado. Los suizos somos el país que más residuos generamos por nuestra riqueza, pero también somos líderes en reciclaje. Sin embargo, las bolsas de plástico no están prohibidas, y mucho países asiáticos pobres toman decisiones más atrevidas que los ricos.

„¿Por qué los turistas son más sucios cuando viajan a un país extranjero?

„Porque te sientes más libre y relajado, menos obligado por las normas. Te despreocupas y te dejas ir. Puedes tomarte un cóctel en la playa pero, ¿es necesario utilizar una pajita de plástico?