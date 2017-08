Los aeroTIB se quedan grandes

Dos meses del nuevo servicio. En la semana de más tráfico en Son Sant Joan, se comprueba que los nuevos buses que lo conectan con zonas turísticas salen casi vacíos. Mientras, las colas siguen en la parada de taxis

Día 1 de agosto. En su semana de récord, entre las 9.30 y las 11.00 horas han aterrizado 30 vuelos en el aeropuerto de Palma con cerca de 3.000 turistas que vienen de vacaciones a la isla. Mientras no cesa la cola en la parada de taxis, un grupo de turistas espera para subir en una de las cuatro líneas del aeroTIB, los buses que desde este verano conectan Son Sant Joan con cuatro núcleos turísticos de la isla. El bus hacia Cala Millor sale con 9 pasajeros a bordo; el de Cala d´Or, con 6; el de Magaluf, con 22; y el de Can Picafort, con 15. Buses de entre 50 y 60 plazas que, ni en el mejor de los casos, llegan a la mitad de su capacidad. Los aeroTIB se quedan tan grandes como las previsiones del Govern.

El número de pasajeros de las nuevas líneas de bus comprobado sobre el terreno coincide con los datos que ofrece el Govern. La Conselleria de Transporte cifra en 650 la media de usuarios diarios del aeroTib. Un registro que se traduce, de media, en 8 pasajeros en cada bus que sale del servicio.

Son, en dos meses y medio, un total de 63.209 las personas que han utilizado los buses del aeroTIB entre turistas, residentes y trabajadores del aeropuerto. Una cifra que, en el ecuador del verano, queda lejos de los números que debería haber alcanzado para cumplir con las previsiones del Govern ofrecidas con la puesta en marcha del servicio. El conseller Marc Pons cifró en 330.000 los pasajeros que deben haberse subido a estos buses al acabar el verano.

Desde la conselleria, el director general de Transportes, Jaume Mateu, no le hace ascos a los datos. "El servicio se tiene que consolidar. Hasta que no hayan pasado tres o cuatro menos es difícil hacer una valoración. Pero lo que vemos es que, pese a ser todavía muy desconocido, cada vez lo utiliza más gente y esperamos no quedarnos lejos de la previsión a medida que vayan pasando los meses", explica el responsable del transporte público en las islas.



El bus de Magaluf sí ´tira´

"Al principio la línea de Calvià tampoco funcionaba y ahora la cosa ha cambiado", señala Mateu. La línea que conecta Son Sant Joan con Magaluf y Peguera (A11) es la más utilizada. En dos meses y medio de servicio ha registrado 29.901 pasajeros, una media de 17 usuarios por cada bus de la línea. A la vez que ésta, empezó la de Can Picafort (A32), que suma 19.233, 11 de media por cada bus.

La otra cara son los que empezaron a principio de junio. La línea que conecta el aeropuerto con Cala Millor (A42) ha registrado en dos meses, 8.465 pasajeros, y la de Cala D´Or (A51), 6.420. Lo que supone que de media no llegan a los diez pasajeros por bus. "Al contratar el servicio pedimos buses de unas 55 plazas y con bodega. De reducirlos siempre estamos a tiempo", resta importancia el director general a que los buses se hayan quedado grandes.

El aeroTIB desencadenó en primavera la movilización de los taxistas, con huelga incluida. Para Mateu, el primer verano del servicio da la razón a la conselleria: "Confirma lo que decíamos, que el impacto sería nulo. El sector del taxi está incluso mejor que otros años", explica el director general.