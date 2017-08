El Govern abre un correo para que los vecinos denuncien el alquiler turístico ilegal

El cerco al alquiler ilegal a turistas se estrecha. Los inspectores del Govern lo tendrán desde el martes muy fácil para detectar la actividad vacacional ilegal en viviendas. Primero porque considerarán turístico todo lo que se alquile por menos de un mes, y multarán si no se dispone de licencia para esa actividad. Y segundo porque les bastará cruzar los registros de inmuebles con número de autorización turística con la oferta que se publicite en webs tipo AirBNB o HomeAway o en agencias turísticas o inmobiliares: si entre los anuncios figuran viviendas sin esa licencia oficial que da Turismo, abrirán directamente el expediente que conduce a una multa de entre 20.000 y 40.000 euros para el propietario infractor, y de hasta 400.000 euros para la empresa o plataforma comercializadora.

Y por si esas nuevas herramientas no fueran suficientes para detectar a los infractores y sancionarles rápidamente, la nueva ley impulsada por el vicepresident Biel Barceló (Més) ha servido ya para abrir al público un buzón en el que los ciudadanos pueden informar de los alquileres ilegales que detecten. Es decir, si el vecino del segundo o el del cuarto están alojando a turistas en pisos (recuerden que todos los pisos de bloques de viviendas están desde el martes vedados al alquiler vacacional), bastará con poner los hechos en conocimiento de la Conselleria para iniciar los trámites de inspección y sanción.

El correo para denunciar

El mecanismo será sencillo: desde ya basta con enviar un correo electrónico a la Conselleria de Turismo, en el que se detalle la actividad observada y la dirección en la que se comete la infracción. A partir de ahí los inspectores del Govern abrirán un expediente para documentar esa irregularidad. La dirección para denunciar es bustiainspeccioturisme@dgoturis.caib.es. La dirección está en funcionamiento ya, confirman en la Conselleria, en la que detallan que, además de estas denuncisa, los inspectores actúan de oficio cuando detectan ellos mismos irregularidades en el alquiler.



También habrá una App

Según explica el vicepresident Barceló, en la Conselleria están desarrollando además otras dos herramientas para facilitar la información ciudadana. En octubre, el Govern incluirá en su web un formulario online, en el que los ciudadanos podrán documentar fácilmente el caso. Y más adelante, Turismo sacará una aplicación de móvil (App) en la que cualquier vecino o turista podrá comprobar si una vivienda con actividad turística tiene autorización para hacerlo.

En todo caso, el proceso de información a los inspectores exige el cumplimiento de un requisito imprescindible: no se admiten denuncias anónimas, con lo que el correo o el formulario solo servirán para iniciar el proceso si van acompañados de un nombre y un documento que acredite la identidad.

La ofensiva contra el arrendamiento ilegal a turistas se completará con un aumento de la plantilla de inspectores, que actualmente cuenta con apenas 15 profesionales. El Govern aún no sabe cuántos técnicos se incorporarán al equipo, pero el compromiso de reforzar plantilla forma parte de la reforma impulsada por la Conselleria de Turismo.