Competencia carga contra la tarifa plana para vuelos entre islas

La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) carga contra la tarifa plana de 30 euros propuesta por el Govern para los vuelos interislas, aunque lo hace tarde y basándose en documentación incompleta y datos erróneos: en el informe hecho público ayer, el organismo encargado de velar por el funcionamiento de los mercados llega a pasar por alto que en Balears ya se está aplicando otra alternativa, el 75% de descuento para residentes en los desplazamientos por aire y por mar entre islas, vigente desde julio. El análisis de la CNMC, de hecho, aún habla de la subvención previa, del 50%, como alternativa a la propuesta de tarifa fija defendida por el Govern.

La Comisión Nacional sostiene en su trabajo que el proyecto del Govern no cumple los principios de libre competencia y regulación económica eficiente. Por ello instan al Govern a "reconsiderar" la aplicación de una tarifa única a los trayectos aéreos interinsulares, al opinar que un precio único de 30 euros en estas rutas es una medida demasiado "restrictiva", que impide la libre competencia. Para completar la andanada, añaden que Balears no ha justificado la existencia de disfunciones que justifiquen la tarifa plana.

Esto último está detrás de la indignación del Govern y de su conseller de Movilidad, Marc Pons (PSOE), con el Gobierno central, al que acusan de actuar de manera "desleal" con Balears. Según subrayan en fuentes del Govern, el informe crítico de la Comisión ha sido encargado por el Ministerio de Fomento, que cuando lo pidió no adjuntó todos los datos que las islas les han enviado para justificar una propuesta de tarifa plana que contó con el respaldo unánime de todos los partidos con representación en el Parlament balear. Del mismo modo, el Ministerio de Fomento y el Gobierno central (ambos controlados por el PP) no facilitaron a la Comisión para su análisis la propuesta completa enviada por el Govern a la Comisión Europea. En ella se incluyen todos los datos que justifican la tarifa plana, así como informes complementarios de carácter jurídico, económico y presupuestario.

Esa falta de datos, según el Govern, explica las conclusiones fallidas de la Comisión de Mercados y Competencia, que trabajó sin información suficiente como consecuencia de esa "deslealtad" de la que hablan en la Conselleria de Movilidad. Así se explicaría que la CNMC hable del descuento del 50% por volar (cuando en realidad ya es del 75%) o que aluda constantemente en su informe a una tarifa plana de 30 euros, que ya no es la que plantea Balears: desde que se activó el 75%, el conseller Pons defiende que esa tarifa plana se adapte a las nuevas circunstancias y sea aún más baja.

En el informe de la polémica, la Comisión destaca que la propuesta balear no especifica las condiciones operativas a las que tienen que responder las compañías aéreas interesadas, como frecuencias o asientos, algo que no se ajusta a la realidad del documento completo trabajado con el Ministerio y enviado a la Comisión Europea. Opinan que, con ese sistema, el transporte quedaría sujeto a una única compañía con una tarifa plana y unas condiciones de frecuencia y ocupación, alternativa que rechazan: "La libre competencia es la opción preferente", concluyen.

"La medida propuesta implicaría eliminar el actual descuento del 50% [sic.] que se aplica a los residentes de las islas en la tarifa aérea para los trayectos interinsulares, y la supresión del resto de bonificaciones", abunda la Comisión. Para el organismo estatal, "la libre competencia entre empresas permite que si no hay fallos de mercado existan precios más ajustados, mayor calidad, variedad e innovación. Para los consumidores es más favorable que exista un mercado con competencia potencial y al menos dos operadores que pasar a un mercado de un solo operador y precios fijados por la Administración".

El Govern lo ve de otro modo, tras haber documentado que la competencia sola no basta para ofrecer frecuencias y conexiones suficientes. El efecto es una falta de oferta que dispara los precios, convirtiéndolos en una barrera aún mayor para los viajeros de las islas. La situación perjudicaba doblemente a Formentera, Menorca y Eivissa, que sobre todo en temporada baja se encuentran con una sola alternativa para salir del archipiélago: pasar por Mallorca.

El informe no es vinculante



Esta disfunción, constatada por el Govern, pero también por economistas de la UIB, no existe para la Comisión, como consecuencia de esa falta de información por parte del Ministerio de Fomento cuando encargó el informe. El resultado es que los técnicos de la CNMC concluyen que en las rutas entre islas "no se identifica un fallo de mercado que justifique una medida tan restrictiva para la libre competencia como es la fijación de un precio único". Para mayor indignación del Govern, en la CNMC reprochan además que la propuesta del Govern no incluye un análisis a fondo de los costes que esta medida tendría. "Se recomienda, en cualquier caso, revisar las condiciones del sistema vigente, como el nivel de ocupación, las frecuencias, o los parámetros para la fijación de la tarifa de referencia y replantearse si alguna de ellas podría rediseñarse para atraer a más compañías", apuntan, obviando que todo eso ya se ha intentado o analizado, como documentó Balears. El Govern zanja la polémica advirtiendo de que el informe, además de estar basado en una deficiente información, "no es preceptivo ni vinculante". Con lo que la tarifa plana sigue adelante.