Prevén regularizar a 170 policías locales interinos de Palma, Calvià y Llucmajor antes de fin de año

El director general de Emergencias e Interior, Pere Perelló, reveló ayer que a mediados de septiembre comenzará un proceso que culminará entre finales de año y comienzos del siguiente y que permitirá regularizar la situación de unos 170 policías locales interinos de los municipios de Palma, Calvià y Llucmajor.

El alto cargo de la conselleria de Hacienda y Administraciones Públicas salía así al paso de la inquietud e intranquilidad manifestada por el colectivo de los policías locales de los diferentes ayuntamientos de las islas que están trabajando con contratos interinos ante el proceso iniciado para regularizar su situación y conseguir que la inmensa mayoría de agentes policiales trabajen teniendo una plaza funcionarial en la corporación local.

"Aunque no podemos prohibir por ley que los ayuntamientos contraten a personal interino, queremos reducir el interinaje a la mínima expresión. Esto dará cohesión y estabilidad a las plantillas. Aunque cada ayuntamiento es un mundo", explicó Perelló.

Aunque se calcula que habrá unos 550 policías locales interinos sobre una plantilla total, en la comunidad autónoma, de 2.500 agentes, el director general rebajó esta cifra.

"Calculamos que serán la mitad porque hay muchos agentes que tienen la plaza en propiedad en un ayuntamiento y están trabajando en otro como interinos porque se les remunera mejor, está más cerca de su domicilio o cualquier otra circunstancia", diferenció.

"Y sabemos que están nerviosos porque temen quedarse fuera en este proceso de regularización de plantillas que iniciamos en enero con la promulgación de un decreto que nos da un plazo de tres años para hacerlo, de manera que en enero de 2020 entre 400 y 450 plazas ocupadas hoy por interinos lo estén por funcionarios", explicó Perelló.

El director general de Interior recordó que "hacer una prueba para ellos solos, para que regularicen su situación, es imposible porque la ley no los impide. Pero yo les emplazo a que no se preocupen tanto, casi todo el mundo se quedará. Lo que no sabemos con certeza es si se quedarán en el ayuntamiento que quieren".

Contarán los servicios prestados



"Tendrán que hacer un concurso oposición en el que al candidato se le valorará los años de servicio prestados en el ayuntamiento siempre y cuando opte a una plaza en el mismo consistorio. Y, lógicamente, en las pruebas físicas se le exigirá unos resultados consecuentes con su edad. No se le puede pedir a un agente de cuarenta años que corra lo mismo que un aspirante de veinte", razonó.

Tras recordar que estas pruebas son competencia exclusiva de cada consistorio, Perelló explicó que los ayuntamientos de Palma, Calvià y Llucmajor, a los que se puede sumar alguno más, confió, les han cedido sus "derechos" para organizar este proceso de regularización de sus policías locales interinos.

"Este proceso se iniciará en septiembre y se regularizarán unas 170 plazas en estos tres ayuntamientos. En la primera quincena del mes se firmará un convenio con estos consistorios y con los que se quieran sumar para la cesión de estos derechos. En la segunda quincena negociaremos con los sindicatos las bases del concurso oposición, que publicaremos a finales de mes. Calculamos que los exámenes podrían realizarse entre los meses de noviembre, diciembre o, a lo sumo, enero", calculó el director general.

En este punto, Perelló detalló que este concurso oposición constará de una fase física, otra psicotécnica y que habrá que prepararse un examen con veinte temas y superar una prueba de conocimiento del término municipal y de sus ordenanzas.

El director general recordó que, paralelamente, el proyecto de modificación de la ley de coordinación de las Policías Locales sigue su trámite parlamentario tras su aprobación el pasado viernes en Consell de Govern.

Los ayuntamientos, que son soberanos a la hora de realizar estas pruebas, decidirán si se acogen a este proceso extraordinario o ya realizan las contrataciones de policías locales con la nueva ley.

Lo que sí recalcó Perelló es que este proceso extraordinario tendrá dos o tres fases, con el horizonte de 2020, para regularizar a todos los interinos de las plantillas de policías locales de Balears.

"Lo que también es una buena noticia para los agentes en esta situación ya que si no obtienen la plaza en el proceso que iniciaremos en septiembre en Palma, Calvià y Llucmajor, tendrán otras dos oportunidades para conseguirlo", concluyó Pere Perelló.