Campaña del PP contra Vidal por la barca de Cabrera

Las mismas críticas. Las mismas expresiones. Las mismas capturas de pantalla. Y de forma simultánea. Vaya, resultado de argumentario de los creadores del "buenos días opinadores". El PP ha sacado la artillería contra Vicenç Vidal. Numerosos militantes y cargos del partido están difundiendo estos días a través de las redes reproches contra el conseller de Medio Ambiente. ¿La razón? La mencionan algunos en sus tuits: el expediente al empleado que puso la barca pública de Cabrera al servicio del empresario Joan Pocoví.



"Hemos tocado la fibra"

El fin "de los privilegios de unos pocos", "han tocado la fibra", en can PP. Así interpretó ayer Vidal vía Twitter una campaña que ya ha llegado a webs del entorno de los populares.

Sin más alusión que el fin de "la época del Moët y langosta en Cabrera", el PP despliega todas sus huestes contra el conseller.

"Keep Calm and Love Your Company" , coló Vidal en redes el nombre de quien está detrás.