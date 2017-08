Ola de calor: noches "infernales" y una sensación térmica de 44 grados en Mallorca

La madrugada de este miércoles el termómetro marcó una mínima de 28,9 grados en la estación de Palma Portopí. Y se considera noche "tropical" a aquella en la que la temperatura no baja de los 20. Esta mínima, en caso de que se mantuviera hasta las cero horas, batiría el récord establecido en 1999 cuando el mercurio no bajó de los 27,4

En el último tramo del pasado mes de julio, desde el día 28, y estos primeros días de agosto, las temperaturas se están mostrando inmisericordes con Mallorca. Y el calor ni siquiera remite por las noches, que más que tropicales (término que se aplica cuando la temperatura mínima no baja de los 20 grados) se están convirtiendo en noches "infernales" en las que conciliar el sueño es una tarea casi imposible.



Y la intensa humedad de estos días tampoco está ayudando ya que incrementa la sensación de calor. La máxima registrada este miércoles en la estación de Palma Portopí fue de 37,1 grados a las tres y veinte de la tarde, hora en la que la humedad relativa del aire era del 45%, según datos facilitados por la delegación de la AEMET en Balears. Pues bien, con estas dos variables, se puede concluir que sensación térmica era en realidad de 44 grados.





En alguns llocs de l'illa, aquesta nit passada ha fet més calor que en tot lo dia d'ahir amb temperatures per sobre dels 35 ºC pic.twitter.com/VnoaOz37gx — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) 2 de agosto de 2017

Una mínima de 27,3 en Lluc

Prueba de laen la que nos encontramos en estos días, con una, es que en este mismo punto una hora más tarde, a las cuatro y media, la temperatura había descendido más de 4 grados, hasta los 32,5%., concluyó Bernat Amengual, portavoz adjunto de la AEMET en Balears.Sin embargo,y la sensación térmica seguía siendo la misma, de 44 grados, que cuando la temperatura real era más alta.El portavoz de la delegación de la AEMET en las islas reveló que a las seis y veinte de la madrugada de este miércoles se registró una mínima de. "Si a lo largo de todo el día, hasta las cero horas, el termómetro no baja de este punto, estaríamos ante la mínima más baja registrada nunca. La anterior, captada en 1999, fue de 27,4 grados. Un hito ya batido la madrugada del pasado lunes al martes cuando la mínima fue de 28,1 grados", destacaba Amengual.Y a esa hora de la madrugada de este miércoles había una humedad del 85%, lo queY es que: 30,2 en Banyalbufar –"En la Serra, cuando hay aire cálido en capas altas, las temperaturas se comportan de forma rara, pueden subir por la noche durante diez o quince minutos y luego volver a bajar", explicó Amengual–; 27,3 en Portocolom; 27,8 en la Colònia de Sant Pere; 27,6 en Pollença o los 27,3 grados de Lluc.Si en verano lo habitual en un mes de julio es que la mitad de las noches sean tropicales (que no se baje de los 20 grados),. De media. Porque en Palma Portopí se han registrado"Sin embargo, este mes de julio no estaba siendo muy caluroso, las temperaturas estaban tan solo un grado por encima de lo habitual. La anomalía ha llegado a partir del día 27 y hasta estos primeros días de agosto en los que", detalló.Buena prueba de esta ola de calor es que Baleares registró el pasado martes a las 13.40 horas un nuevo récord histórico de punta máxima de potencia eléctrica por segundo día consecutivo, al lograr los 1.297 MW en el conjunto de las Islas, superando los 1.245 MW del día anterior.Para la noche de este miércoles Amengual adelantade entre dos y tres grados. El mismo descenso que se prevé para este jueves en las máximas, que situarán entre los 35 grados de Palma o los 37 de sa Pobla. Para el viernes, pronosticaba otro ligero descenso de las temperaturas que se consolidará durante el sábado y el domingo de manera que la semana que viene el verano mallorquín recupere sus temperaturas habituales: