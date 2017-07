Balti al Rey: "Bajo las carreteras de vuestro reino hay personas que necesitan que les devolvamos la dignidad"

El presidente del Parlament, Balti Picornell, le ha regalado al Rey Felipe VI el libro sobre la sindicalista represaliada durante la Guerra Civil Aurora Picornell. Añadió una sentida dedicatoria reivindicando la memoria histórica. "Bajo las carreteras y caminos de vuestro reino hay hombres y mujeres que lucharon para la democracia y la libertad y que merecen el esfuerzo de todos para devolverles la dignidad que nuestro país les negó durante tanto tiempo", asegura el presidente del Parlament.

Picornell ha relatado que su conversación con el monarca fue muy cordial y al principio bromearon juntos sobre la expectación que se había generado por la presencia de un cargo de Podemos ante el Rey. Balti volvió a admitir sus profundas convicciones democráticas, pero aseguró que de este tema no hablaron en ningún momento con Felipe VI.

De lo que si hablaron fue de que Picornell no podrá asistir a la recepción oficial del próximo día 4 de agosto. "Es una cuestión de agenda de un compromiso adquirido hace tres meses. Mi ausencia no tiene nada que ver con motivos políticos de Podemos", aclaró el presidente de la cámara autonómica. "Me he excusado -ha continuado- ante el Rey y le he dicho que no puedo asistir. Resulta que la Casa Real envía los actos con poca antelación y yo ya tenía este compromiso confirmado". Se le preguntó sobre su su ausencia en agosto en el acto con los reyes era para secundar a Pablo Iglesias, que ha decidido no asistir a las recepciones reales, y lo negó de forma rotunda: "Es una pura cuestión de agenda".