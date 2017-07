La primera sentencia del caso Cursach confirma las amenazas a testigos

Primera sentencia condenatoria del caso Cursach. El sobrino del empresario, Pedro Rosselló Cursach, apoderado de las sociedades de su familiar, ha sido condenado a quince meses de prisión por un delito contra la administración de justicia por presionar a la testigo clave de la investigación. Se trata de la mujer que ha declarado, entre otras coas, que Cursach financiaba orgías sexuales para Rodríguez y Gijón. Desde abril el acusado estaba preso. Ayer salió en libertad. La jueza Conchita Moncada ha suspendido el cumplimiento de la pena porque el acusado carece de antecedentes.

Esta primera sentencia derivada del caso Cursach tiene gran trascendencia por varias razones. La primera es que se respalda el trabajo del juez Penalva y el fiscal Subirán. Otra razón es que, pese a que se ha intentado desacreditar por todas las formas posibles a la denunciante, la magistrada da mucha más credibilidad a esta mujer (que es la madame que organizaba las orgías sexuales), que a la palabra del sobrino del empresario. Pero la más importante, es que se trata de la primera sentencia que declara probado que los testigos del caso Cursach están siendo amenazados.

Aunque se produjeron incidentes antes y después de los hechos, la juez solo se ha pronunciado sobre el delito que se cometió el día 17 del pasado mes de abril . Pedro Rosselló es el dueño del piso donde reside la testigo protegida. "Con la finalidad de intimidar o amedrentar a la testigo protegida 31 para conseguir que, finalmente, se retractara de aquellas manifestaciones, se dirigió al domicilio" de la mujer. A través del videoportero de la finca, "en tono amenazante", el acusado le manifestó a la mujer que le abriera la puerta. La testigo no quiso abrirle y en ese momento, según se declara probado, Pedro Rosselló le manifestó textualmente: " no te creas que estás segura, porque nosotros lo sabemos todo. Tu juez vive en es Fortí y pasea su perro. Tú ni acabarás bien, ni acabarás aquí". Después de dedicarle estas amenazas, el sobrino de Cursach insistió en que le abriera la puerta, pero la mujer no le obedeció. El acusado se marchó, pero inmediatamente llamó varias veces por teléfono a la testigo, que no contestó a ninguna llamada. La mujer, tras lo ocurrido, contactó con la Policía. Una patrulla trasladó a la testigo al juzgado a presentar una denuncia.

Aunque la magistrada no se pronuncia sobre ello, también detalla en la sentencia que antes de este incidente la mujer mantuvo una reunión con el hijo del empresario y con el acusado. Le dijeron que si no se ratificaba en su declaración, no servía de nada y, según ella, le ofrecieron dinero. También le propusieron instalar un dispositivo en su móvil para grabar las conversaciones.

La defensa intentó, aunque con poco éxito, desacreditar a la testigo. La versión de Rosselló es que su visita a la casa era para reclamarle el dinero porque no le pagaba el alquiler. Y su abogado presentó en el juicio a varios testigos para demostrar que cada vez que tenía problemas con el pago del alquiler de un piso, esta mujer denunciaba a su casero, como así había ocurrido en dos ocasiones.

Lógicamente, la credibilidad que muestra la testigo protegida ha sido analizada en profundidad por la magistrada. Detalla que, pese a que la defensa afirma que está inmersa en 35 procesos judiciales, únicamente le consta una condena por un hurto del año 1999. Si bien la jueza no cuestiona los conflictos anteriores que haya tenido la testigo con sus caseros, y "ciertamente no puede decirse que tal comportamiento reiterado la halague en absoluto, ni refuerce su credibilidad", se concluye que el incidente que tuvo con el sobrino de Cursach nada tiene que ver con los problemas sobre el pago de la renta del piso. La sentencia explica que no tiene lógica alguna que el acusado acudiera a la finca a reclamar en persona la renta, cuando el pago solo se había retrasado seis días. Y por este motivo la magistrada tiene muy claro que el propósito de Rosselló era amedrentar a la mujer, por su condición de testigo de la investigación contra Cursach. En la sentencia se destaca el estado de nerviosismo que provocó esta visita de Rosselló, como lo pudieron comprobar los policías que la acompañaron al juzgado a presentar la denuncia. Un temor, no solo por ella, sino sobre todo por su hijo menor.



Falso testimonio



La jueza ha decidido que se actúe por falso testimonio contra un constructor que decidió atribuirse un delito de falsedad para perjudicar a la testigo protegida. Se considera que mintió en el juicio y por ello se ordena que se abra una investigación sobre esta persona. A la magistrada le llama la atención que este testigo acudiera a reconocer la falsedad ante la Guardia Civil, acompañado el abogado de Cursach.