Un tercio de las plazas docentes han quedado sin cubrir tras las oposiciones

Un tercio de las 257 plazas que se ofertaban han quedado sin cubrir en las oposiciones docentes que finalizaron el pasado viernes. En las especialidades de Danza española, Danza clásica, Contrabajo y Técnicas de joyería y bisutería los tribunales no han adjudicado ni una de las plazas ofrecidas.

En FP, se ofertaban plazas en once especialidades, y en seis han quedado plazas sin adjudicar. En Música y Artes Escénicas, también han quedado puestos sin cubrir en Piano. Respecto a Artes Plásticas y Diseño, no se han otorgado todas las plazas disponibles en Dibujo Artístico y Color; Dibujo Técnico y Diseño de Interiores.

Según la conselleria de Educación, el porcentaje de plazas adjudicadas "es similar" a otros procesos anteriores y por ello hacen un buen balance de cómo ha transcurrido el proceso, más teniendo en cuenta "que muchas de las plazas que se convocaban corresponden a especialidades en las que hay más vacantes y menos aspirantes, como las de áreas musicales, de artes, alemán o relacionadas con enseñanzas técnicas de FP".

El conseller March respondió ayer a una pregunta en el Parlament de Núria Riera (PP) sobre las quejas y reclamaciones hechas por varios aspirantes que denunciaron la arbitrariedad de algunos tribunales. El conseller insistió en que los tribunales "son soberanos", defendió su trabajo -"estoy orgullos de ellos", subrayó- y consideró que en general el proceso ha ido bien, si bien admitió "que es mejorable": "¿Se han equivocado los tribunales? Puede que sí, haremos lo que haga falta hacer".



Reclamaciones



Los sindicatos pidieron una mesa sectorial con el conseller durante las pruebas ante las quejas y las irregularidades denunciadas por algunos opositores. March señaló en su momento que había que esperar a que finalizara el proceso para poder revisar "qué ha funcionado y qué no".

Varios aspirantes presentaron reclamaciones ante los mismos tribunales, que eran quienes debían dar respuesta a estas quejas, pero ahora, una vez finalizadas las pruebas, los opositores disconformes que quieran ir más allá de la mera reclamación tienen la opción de presentar un recurso una vez que se publique la lista única (que en principio se dará a conocer a finales de esta semana).

En el Parlament, el conseller afeó al PP que no se hubieran celebraban oposiciones en Balears desde el año 2011, dejando un sistema educativo con más de un 30% de profesores interinos: "No se puede ser bombero y a la vez pirómano", espetó a su antecesora en el cargo.

Han participado en el proceso más de 1.300 aspirantes y se han cubierto 181 plazas del total de 257. Educación matizó que de las 76 plazas que no se han cubierto, 17 sólo se podían ocupar por personas con discapacidad (al formar parte del llamado turno de reserva para aspirantes con discapacidad) y no se podían destinar al resto de aspirantes (turno libre), aunque no se presentara nadie.

Por islas, en Mallorca el porcentaje de plazas adjudicas sube al 76%. Según la Conselleria, el objetivos de esta convocatoria de era "bajar las cifras de interinidad en Eivissa y Formentera, y en este sentido destacan que se han cubierto todas las plazas de turno libre (51 de 55) de las especialidades del cuerpo de maestros en las Pitiüses y en Menorca".